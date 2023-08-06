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賀瓏拿「要不要救劉真」舉例挨轟　老K力挺批評審：只會情勒

▲賀瓏辯論時拿「要不要救劉真」舉例，慘被網友砲轟，連評審長陶晶瑩也認為不妥，老K逆風力挺賀瓏，認為評審跟網友「只會情勒」。（圖 / 三立提供）
▲賀瓏辯論時拿「要不要救劉真」舉例，慘被網友砲轟，連評審長陶晶瑩也認為不妥，老K逆風力挺賀瓏，認為評審跟網友「只會情勒」。（圖 / 三立提供）

記者薛羽彤/綜合報導

脫口秀演員賀瓏日前在《全明星辯論會》以「辛龍要救劉真還是借錢給恩人」為例講述自己的觀點，富有爭議性的言論惹來網友砲轟，連節目評審長陶晶瑩也表示「可以溫暖一點。」對此，同樣身為脫口秀演員的好友老K力挺賀瓏，「不會辯論的評審跟網友都閉嘴，你們會的叫情勒不是辯論。」

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▲賀瓏辯論時拿劉真舉例慘遭網友砲轟。（圖 / 賀瓏臉書）
▲賀瓏辯論時拿劉真舉例慘遭網友砲轟。（圖 / 賀瓏臉書）
賀瓏在節目中以「辛龍要不要救劉真」舉例，慘遭大批網友砲轟，認為他在消費死者，而老K則逆風力挺，昨（5）日在臉書發文表示「不用再討論什麼舞台上舞台外、人設不人設、表演不表演的問題了」，他認為賀瓏的那些話，就是在辯論中合理而且有效的舉例，直呼辯圈的人根本沒人批評賀瓏，「根本不會辯論的評審跟網友都閉嘴，你們會的叫情勒不是辯論。」有網友認為雖然賀瓏講的有道理，不過他也已經道歉，老K表示「啊不就為了生活，表示他已經是大型藝人了。」

▲老K發文力挺賀瓏，認為不懂辯論的評審和網友，根本是在情勒。（圖 / 這是老K 臉書）
▲▼老K發文力挺賀瓏，認為不懂辯論的評審和網友，根本是在情勒。（圖 / 這是老K臉書）
▲老K發文力挺賀瓏，認為不懂辯論的評審和網友，根本是在情勒。（圖 / 這是老K 臉書）
 
賀瓏拿劉真來舉例惹議，他原先聲明：「我現在做的東西是在辯論比賽中容易得勝的方式。」節目播出後他的社群湧入大量網友砲轟，昨（5）日凌晨賀瓏改口向辛龍道歉，他解釋「面臨隊伍的淘汰壓力，我因為太過投入只為輸贏，忽略了基本的尊重與同理心，一心只想著提出令對方辯友無以對答的問題。」賀瓏表示自己非常內疚自責，「這樣的問法著實欠缺三思，沒有周全考量眾人的感受，更加深當事人的傷痛，我無意傷害任何人，很後悔當時沒有同理當事人、親友以及粉絲還在傷痛之中，我感到非常抱歉。」


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