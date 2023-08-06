獨家直擊畫面！廬山做工程遇暴雨　民眾困山區「徒步8小時」逃離

黨慶宛如年輕人嘉年華　開場前民眾黨宣佈湧進3000群眾

▲參與黨慶的年輕人，在會場入口的打卡區拍照。（圖／記者顏幸如攝，2023.08.06）
▲參與黨慶的年輕人，在會場入口的打卡區拍照。（圖／記者顏幸如攝，2023.08.06）

記者顏幸如／台中報導

明年總統大選民眾黨定調決戰中台灣，4周年黨慶今在台中烏日舉行，主辦單位下午2點宣佈，會場已湧進3000多群眾。根據《NOWnews今日新聞》記者現場觀察，40歲以下年輕人超過6成，不少年輕爸媽帶著孩子參加，也有中年父母陪著孩子一起出席，現場氣氛宛如嘉年華般歡欣。主辦單位於活動前宣佈，鑑於南投豪雨災情慘重，現場不會有任何慶生環節和唱生日快樂歌的流程。

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▲黨慶場地臨近高鐵台中站、台鐵新烏日站，每當列車到站不久，會場前報到處便會排起短暫人龍。（圖／記者顏幸如攝，2023.08.06）
▲黨慶場地臨近台鐵新烏日站（後方建築物），每當列車到站不久，會場前報到處便會短暫排起人龍。（圖／記者顏幸如攝，2023.08.06）
▲中年父母和年輕子女一起參加黨慶，早早就來卡最好的位置。（圖／記者顏幸如攝，2023.08.06）
▲中年父母和年輕子女一起參加黨慶，早早就來卡最好的位置。（圖／記者顏幸如攝，2023.08.06）
民眾黨4周年黨慶今（6）日下午2點30分在台中國際展覽館舉行，由於場地臨近高鐵台中站、台鐵新烏日站，每當列車到站不久，會場前報到處便會排起短暫人龍。下午2點，主辦單位宣佈到場人數已超過3000人，同時安排在歐洲考察的「學姐」黃瀞瑩等人與現場連線道好。

《NOWnews今日新聞》記者現場觀察，參與黨慶的民眾雖仍是男多於女，但比例並不懸殊，約是2:1，40歲以下年輕人佔了6成以上，其中有不少年輕爸媽帶著襁褓中的小小孩參加，志工也貼心的為他們安排到比較不擠的地方、甚至是舞台最前面的「搖滾區」，讓孩子感到舒適些。

▲民眾在黨慶週圍的攤位索取小旗幟。（圖／記者顏幸如攝，2023.08.06）
▲民眾在黨慶週圍的攤位索取小旗幟。（圖／記者顏幸如攝，2023.08.06）
▲年輕爸媽抱著小小孩參加民眾黨黨慶。（圖／記者顏幸如攝，2023.08.06）
▲年輕爸媽抱著小小孩參加民眾黨黨慶。（圖／記者顏幸如攝，2023.08.06）
主辦單位宣佈，鑑於卡努颱風南投豪雨災情慘重，現場不會有任何慶生環節和唱生日快樂歌的流程。

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