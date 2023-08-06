只限一天！全家、美式拿鐵「買6送6」 7-11巨無霸杯60元
每月一次半價囤咖啡寄杯的時機別錯過！全家每月固定6日登場的「會員好咖日」，今（6）日限定一天在APP開賣，單品美式、單品拿鐵買6送6，若再搭配自備杯折5元優惠，高級咖啡每杯35元起。7-11則祭出巨無霸咖啡2杯120元，900ml規格平均60元，比買特大杯還便宜。
記者黃韻文/綜合報導
全家每一天的「會員好咖日」登場，APP隨買跨店取限定今（6）日開賣，單品美式、單品拿鐵的中杯、大杯都「買6送6」，換算下來中杯單品美式40元、中杯單品拿鐵45元，會員各限購一組，可兌換至明年2月29日。
7-ELEVEN即起開跑父親節優惠，APP行動隨時取至8月9日前，祭出超大杯（900ml）美式、拿鐵任2杯120元，單杯原價89元、平均每杯60元，比特大杯（660ml）還便宜，每日限量2000組、凌晨0時補貨上架。此外，還有濃萃美式28杯888元、平均每杯32元；濃萃拿鐵22杯888元、平均每杯40元。
到門市買咖啡更優惠，7-11至明（7）日前祭出88節咖啡好康，大杯精品美式買1送1、大杯精品拿鐵買2送1、珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶任2杯88元、優格好多青2杯也是88元。