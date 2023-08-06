柯文哲原味公事包標出12萬元 捐紅十字會用於南投賑災
民眾黨4周年慶拍賣黨主席柯文哲的隨身物品，其中競選背心和一日北高戴的「汗味安全帽」拍賣出10萬元、高腰西裝褲的皮帶2萬元；曾由妻子陳佩琪縫過的公事包，則拍出12萬元的高價。新竹市長高虹安表示，黨主席柯文哲特別交代，公事包要用於南投賑災，因此將交由台灣紅十字會專案運用。
記者顏幸如／台中報導
民眾黨黨慶今（6）日在台中烏日舉行，原本要拍賣台北市議員王世堅送給柯文哲的禮物，之後被王世堅抱怨無情，改拍賣柯文哲的個人物品，前3項包括市長競選背心、一日北高戴的安全帽、高腰西裝褲的皮帶，由前台北市長黃珊珊主拍，民眾在網路競標。
柯文哲在台大上班時拿的公事包，由新竹市長高虹安主拍。高虹安透露，歷史悠久的公事包不僅有柯文哲的「原味」，還經過妻子的手多次縫補，有陳佩琪醫師的愛心。
公事包在網路拍出12萬元高價，卻因得標者未留名，一度擬由第二名的9999元得標。此時會場一名男士站出來，表示自己是那位「無名氏」，終得維持此次拍賣活動最高價。
黃珊珊說，這次拍賣活動「有些人一直講些有的沒的」，她表示得標者將直接將款項捐到相關公益團體、民眾黨不會經手，希望明年的大選，一直保持「快樂選舉開心投票」。