Swift/Ignis都會小車好開好入手,領牌享全額補助駕訓班費用13,500元等多項優惠

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為了持續造福新手駕駛，Taiwan Suzuki本月購車優惠再加碼：出示駕照或正在駕訓班上課之相關證明，購買Swift/Ignis車款即可享有駕訓班費用13,500元全額補助！此外還可享舊換新優惠價及65萬輕鬆貸購車專案，月付只要9,999就能將愛車輕鬆開回家，領牌再送10,000元加油金！好禮優惠享不停，就是要讓您輕鬆入主無負擔。
擁有自己的第一台車就是這麼容易，您的夢想讓Taiwan Suzuki來支持！歡迎蒞臨全台各大展示中心賞車試乘。
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政府補助舊換新價係指扣除政府舊換新補助後之價格，詳細辦法以政府法令公告為準。
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來店試乘有可獲得哈哏達斯冰淇淋(100ml)，贈獎活動均需填寫完整客戶資料，贈品有限，送完為止。
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購買Swift、Ignis享全額補助駕訓班費用13,500元，係指路監駕字第1120056614號函小型車訓練費(不含代辦費)收費上限為13,500元，適用對象為本人或二等親(須出示相關證明)，出示汽車駕駛執照(非普通輕型機車、普通重型機車、大型重型機車除外)發照日期於102年07月01日起，或憑臺灣境內合法立案汽車駕訓機構報名與繳費的相關證明文件，即可享有13,500元的購車折抵。本活動不適用租賃、營業、政府機關及專案批/標購之車輛。
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65萬月付9,999專案為6年期(72個月)，貸款利率3.42%，適用車款為Ignis、Swift(不含Swift Sport車款)，以上分期專案經銷商及和潤企業保有審核之權利，且不得與其他優惠專案併用。
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本月購車領牌可享明台產物保險公司「竊盜損失保險」及「不限里程道路救援」核保作業相關規定辦理。
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Ignis/ Swift(不含Swift Sport車款)車款本月領牌贈送「中油禮物卡$10,000元」。本活動不適用租賃、營業、政府機關及專案批/標購之車輛。依中華民國稅法規定，獎項價值超過NT$1,001以上者，受贈人需依規定填寫並繳交身分證影本。經銷商端將依相關法令規定開立各類所得稅扣繳憑單給各受贈車主。
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2023年8月各車款領牌贈品之促銷方案，期間為自即日起至2023年08月31日前完成領牌程序者有效。
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本圖片僅供參考，如與實車不符，請以實車為主。車款之各項配備作動可能有其條件限制，商品規格說明受篇幅所限可能未盡完整，購買務必洽詢各大展示中心詳閱相關說明。Taiwan Suzuki保留變更活動內容及最終解釋之權利，詳情請洽各大經銷商及官網。