柯文哲批執政黨「國家詐騙隊」　當選將從早上工作到半夜

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柯文哲表示，4年前黨員只有110個，現在黨員超過1萬個，而且還快速的在增加。4年後的今天，已經在台灣的政治版圖佔有一席之地，而且還在茁壯成長，這些都要感謝黨員在過去4年堅持理念，才有這樣的成績。
柯文哲說，4年來，堅持以台灣為名，以民眾為本，堅持民主、自由、多元、開放、法治、人權的普世價值取代藍綠對立的意識形態，堅持台灣的整體利益與人民的最大福祉，也因為堅持才能走到現在。
他說，2個月前，很多人還是不相信，台灣會有第三勢力的空間，「今天在這裡證明我們做到了。」台灣走向民主政治30年，固然有其成就，但政黨政治卻越來越畸形，藍綠兩黨輪流執政，但是除了統獨之外，實在看不出有甚麼不一樣。
這種畸形的民主發展，沒有在台灣形成民主共識，反而製造了更多的分裂。30年來，越來越多台灣人希望可以擺脫藍綠兩黨壟斷的局面，希望政治人物可以面對台灣所面對的問題，而不是喊口號打高空而已。
柯文哲堅定的表示，30年來，因為藍綠而製造的對立，民眾黨會用是非來弭平，面對民粹製造的困境，會有專業來解決，30年來，兩黨無法做不到的團結與民主深化，由民眾黨來完成。
柯文哲再說，台灣面臨關鍵時刻，2024大選關係台灣的未來，到底是會讓人民更加幸福還是會在痛苦的深淵中打轉。曾經世界經濟奇蹟、亞洲四小龍、台灣錢淹腳目、東亞的民主燈塔等都是台灣在世界上的代名詞，但是現在，高房價、高工時、高房租、低薪資、司法不公、詐騙橫行、網軍治國、電力不足、勞健保連連虧損，缺水缺地缺工缺人才連但都缺；3年前蔡英文總統還告訴我們說，預算達到22年來的收支平衡，這是有史以來最有財政紀律的政府，「政府公然說謊」，成立國家打詐隊，「但中央政府現在才是真正的國家詐騙隊。」
柯文哲批評民進黨政府，特別預算常態化，金額已經超過2兆，比扁馬政府還要多，台灣的政府負債已經達到將近6兆，平均國民負債25.6萬，讓台灣債留子孫；房價越來越高，在小英任內，房價平均上漲27%，現在不是買不起的房子的問題，連租都有困難，結果賴清德說房價在降，「我們不能讓那些用選票選出來的政治人物踐踏民主。」
柯文哲說，他會堅守創黨時的理念，不因少數利益犧牲多數利益，不因短期利益犧牲長期利益，不因政黨利益犧牲國家利益，更不會像目前的民進黨政府為了派系利益犧牲國家利益。他會把民意、專業價值這些施政準則帶進總統府、帶進行政院、帶進各部會，會落實開放政府全民參與的公開透明的運作方式，以清廉勤政愛民愛鄉土的理念，來服務這個國家。
柯文哲繼續說，所以他當選台灣總統，將遵守中華民國的憲政體制，建立廉能政府、興利除弊，對外走務實路線，爭取台灣最大的生存空間，會堅定捍衛台灣主體性。
他表示，台灣必須有足夠的國防來保衛自己，國防預算要增加的3%，兵役役期增加為一年，重點是訓練內容，要讓國軍有先進進的訓練額裝備，打造一支能作戰能打勝仗的軍隊。面對國際不搞大外宣，尋求經濟合作文化交流的機會，台灣是積極的海洋民族，要「讓台灣走出去，世界走進來，讓世界看見台灣。」
至於兩岸政策，就是台灣自主兩岸和平，確保台灣人民保有現有的民主自由政治體制生活方式之下，跟對岸交流對話，解決兩岸人民在經商學習生活的實際需求，以5個互相來促進交流，增加善意，讓兩岸的惡意螺旋可以降低、降低戰爭風險。
對內，會推動產業發展與能源展型，淨零排放是未來30年的總指導，綠色城市、產業永續是主軸，引導民間資源偕同政府來達成2030再生能源佔比40%的目標，10年內電動車跟充電站翻倍，電網智慧化，水資源回收利用率倍增，在人員培育上，鎖定綠能及AI產業，全面推動雙語教育。
財政紀律上，減輕勞動階級的負擔，面對少子化的困境，長照、托嬰幼教體系的公共化，廣建社會住宅，要達到房屋總數的5%，會像過去一樣，盡自己最大力量，從早上7:30工作到半夜，要讓改變成真可以在全台灣發生。
柯文哲最後表示，2024是翻轉台灣命運的轉捩點，改變政治文化、完成政黨輪替，打造美好台灣。
離總統大選只剩5個月，在未來這段時間，網軍側翼名嘴抹黑抹紅造謠謾罵會越來越多，他相信會有更多的人為了自己、為了下一代為了台灣，義無反顧挺身出來拚一次。
柯文哲說，希望未來的台灣大家都有一份工作而且薪水還不錯，有社會住宅就算買不起就可以租到品質還不錯的房子；出門就有方便的大眾運輸；年輕人敢結婚敢生育、敢養育小孩子；老年人有一定水準的生活，有很多高齡前瞻運動中心可以運動維持健康；有居家醫療、遠距醫療，薪資追上通膨的速度；大家只要肯努力買得起就能房子，享受一定的生活。