中國海警南海水砲襲菲船引譴責　美指威脅地區穩定

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他表示，菲國船隻當時正為駐守於仁愛暗沙馬德雷山號（Sierra Madre）的菲律賓軍人運送食物、水、燃料和其他物資。
塔瑞耶拉指中國海警此舉無視菲律賓海巡隊員和補給船安危，且違反1982年聯合國海洋法公約（UNCLOS）、1972年的國際海上避碰規則（COLREGS）及2016年南海裁決等國際法。
馬尼拉當局於1999年刻意將二戰時期的登陸艦馬德雷山號擱淺到仁愛暗沙，並派遣軍力駐守，藉以主張實際控制，因此需定期派員前往換班並運送補給。
菲律賓武裝部隊也發布聲明，「強烈譴責中國海警隊對菲律賓船隻過當和違法的行動，並表達嚴正關切」。
菲國軍方指出，在中國海警隊危險的阻撓下，前往仁愛暗沙的第2艘補給船昨天無法卸下物資，未完成補給任務。
針對這起事件，菲律賓海巡隊、武裝部隊、外交部和國防部明天罕見地將舉行聯合記者會，美國國務院、加拿大駐菲大使館、日本駐菲大使館也相繼發表聲明。
美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）說：「面對中華人民共和國在仁愛暗沙附近的魯莽行動，我們跟我們的菲律賓盟友站在一起。」
美方聲明表示，中國船隻發射水砲並採取不安全的攔截行動，干擾菲律賓合法行使公海航行自由，危及菲律賓船隻和船員安危。
美方指北京此舉「是對南海現狀的最新一起威脅，直接威脅地區和平穩定」，並重申他國若對菲律賓公務船隻、飛機和軍隊，包括在南海的菲國海巡隊發動武力攻擊，美國將援引美菲「共同防禦條約」（MDT）第4條，對菲律賓啟動防禦承諾。
馬尼拉和華府於1951年簽署共同防禦條約，承諾任一方本土或在太平洋轄區的島嶼領土、軍隊、公務船舶或飛機遭武力攻擊時，雙方將共同採取行動因應危險。
加拿大駐菲大使館在聲明中「堅決譴責」中國海警隊行動，指北京對其鄰國持續的恐嚇和脅迫行為破壞整個地區的安全與穩定，並增加嚴重誤判的風險。
菲國參議院1日剛通過決議，譴責中國海警和海上民兵船持續騷擾菲律賓漁民及「入侵西菲律賓海」。
菲律賓左翼政黨「並肩黨」（Akbayan）今天發表聲明說，北京當局採取兩手策略，一方面騷擾菲國漁民和船隻，另一方面卻又提議與馬尼拉舉行聯合軍演。
並肩黨主席戴維（Rafaela David）要求馬尼拉當局「覺醒並採取行動」，拒絕北京的軍演提議並在聯合國大會提出決議案，以強化2016年南海裁決有利於菲律賓的仲裁結果。
菲律賓、中國、台灣、越南等各方在南海存在主權爭議。西菲律賓海是菲國主張在南海擁有主權的部分，大致為菲律賓200海里專屬經濟海域範圍。
海牙常設仲裁法院於2016年公布南海裁決，指北京「藉由妨礙菲律賓捕魚和石油開採、建設人工島嶼，以及未阻止中國漁民在該區域捕魚活動，侵害菲律賓在其專屬經濟區享有的主權權利」。（編輯：高照芬）1120806