上班不苦NOW／不怕被AI取代　26歲設計師轉戰「生成式藝術家」

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1111人力銀行公關總監陳尹柔分析，青年族群投入職場時間不長，多從事基層工作，成為首波面臨AI挑戰的族群，反觀年紀較長的上班族大多卡位管理職，反而視AI為有效率的職場工具，因此樂觀看待。
生成式AI也帶來新契機，根據人力銀行的資料庫顯示，AI相關職缺成長快速，今年第一季到第二季，工作機會數就從39,180個成長到40,935個，成長幅度4.48%，在求職端的熱度也穩定上升，瀏覽成長率3.79%，顯現產業界需要更多的AI人才。生成式AI如同雙翼，並不會完全取代人類工作，許多職位仍然需要人類的創造力、情感智慧和人際交往能力，現今最重要的是培養和發展人與機器共存的能力，以適應未來工作環境的變化。
江汪家興從小就喜歡畫畫與藝術，卻在升學壓力下，選擇就讀室內設計系，畢業後擔任室內設計師，當時的老闆相當熱愛藝術，在作品中常會融入不同類型的裝置藝術，啟發他思考職涯，後續他因為健康因素離職，並在研究所修習程式課程，對生成式AI藝術很感興趣，透過自學繪圖後，終於找到自己最想做的事情就是數位創作，便決定自己創業，學習IP品牌經營、繪畫技法、花藝等，昇華創作並銷售自己的藝術作品。
很多人以為生成式AI藝術只是透過AI繪圖軟體，輸入指令與關鍵字，輸出成品，不具原創性與藝術價值，但江汪家興會先手繪草稿，思考圖案的編排與布局，再輸入指令，生成出上千個圖像當創作素材，並堆疊出30至50個圖層，一邊研究張大千、梵谷風格，一邊鑽研機器學習算法，並融合自己學過的花藝，讓作品更獨特、細緻程度超過1億像素，至今創業1年多，賣出過一幅15萬元的藝術作品，現在正嘗試讓作品量化生產，透過限量數位版畫的方式，以更平實的價格打入藝術品市場、累積收藏家，並往國內外知名藝術博覽會前進。
江汪家興舉例，作品《重生》是一隻台灣犬配上黃色花卉背景，他先手繪草稿，確認台灣犬姿態與背景編排，以往沒有AI繪圖軟體的幫助，只能手繪一、兩版圖案，現在則可以輸入指令，從幾百版、幾千版中，篩選出最好的顏色與姿態，但這樣的數位創作，除了須熟悉機器學習外，也要有美學知識，像他希望台灣犬毛的紋理能採梵谷星夜元素，花卉要借鏡國畫大師的配色等，都得有先備知識，才能下達指令，簡言之，生成式AI的出現，讓藝術創作更省時、更精準，而他為了讓作品獨一無二，還會在圖片輸出後，再補上幾筆點綴。
雖說AI繪圖需要人類先下指令，但是否有從AI中得到靈感？他說，自己手繪到一半，出現瓶頸時，會把手繪稿丟入程式，透過AI繪圖軟體，再跑出延伸作品；《重生》這幅作品創作到10幾版卡關，藉著程式不斷更新、算法不同，當看到新版本出現不錯的構圖時，他也會借鏡、重新調整。
他說，AI時代下真正重要的是「人機結合」，要懂得用AI，而非被取代，「AI掌控權、生死大權應該在人身上」；另外，他認為，AI應用不只是理工背景的專利，文科背景能「玩」得更好，像他這樣有設計、藝術背景的人，可以做出更高層次的AI創作，AI其實就是「人機互助」，不會只限於某個領域，而是各行各業都會有越來越廣泛的應用。