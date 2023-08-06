民眾黨姐妹會找空姐熱舞挨批　空服員職業工會要柯文哲道歉

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航空公司把女性空服員物化、性化當成賣點的結果，不僅提高被偷拍、被性騷擾的風險，空服員也不能得到足夠的保障，就算航空公司認定機師性騷擾空服員，也會因為發生地在境外，而被桃園市政府拒絕開罰。
桃園市空服員職業工會說，國際間各大航空公司都開始致力性別平權，開放女性空服員可選擇穿著褲裝，2013年南韓國家人權委員會更公開裁定，韓亞航空強制女性空服員只能穿著裙裝，是性別歧視，更直言，將女性空服員的外表當作商品和服務的一部分，就是性別歧視。
桃園市空服員職業工會說，成立以來，也數度公開反對物化女性空服員、爭取女性空服員可選擇穿著褲裝工作，今年8月1日，本會更向監察院國家人權委員會陳情，請監察院國家人權委員會效法南韓，鬆綁女性空服員的服裝限制。
桃園市空服員職業工會表示，女性空服員承受的痛苦，不只會在工作現場發生，遠東航空曾派空服員幫國民黨立委羅明才助選、派空服員去陪吃飯和倒酒水，完全不尊重空服員的專業工作和女性主體，而現在，柯文哲和前華航機師張志豪要為選舉造勢的「空姐應援團」，又再加深社會大眾對女性空服員的刻板印象，根本是對女性空服員的集體性騷擾，工會予以強烈譴責，並要求柯文哲和前華航機師張志豪應該公開道歉！