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民眾黨姐妹會找空姐熱舞挨批　空服員職業工會要柯文哲道歉

▲臺灣民眾黨主席柯文哲八月五日辦理「北區姊妹台灣選哲之友會」的活動，由前華航機師張志豪籌組「空姐應援團」挨批。（圖／記者呂炯昌攝2023.08.06）
▲臺灣民眾黨主席柯文哲八月五日辦理「北區姊妹台灣選哲之友會」的活動，由前華航機師張志豪籌組「空姐應援團」挨批。（圖／記者呂炯昌攝2023.08.06）

記者邱新博／台北報導

臺灣民眾黨主席柯文哲八月五日辦理「北區姊妹台灣選哲之友會」的活動，由前華航機師張志豪籌組「空姐應援團」，穿緊身窄裙、鏤空上衣，上台跳舞表演，這種物化和性化空服員的惡劣行徑，桃園市空服員職業工會直言，對女性空服員的集體性騷擾，並認為柯文哲與張志豪應該出面道歉。

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桃園市空服員職業工會表示，諸多國籍航空公司設計空服員制服時，皆未以適合機上工作和保護空服員為首要考量，明明空服員作飛安相關訓練習時皆穿著褲裝，可在機上服勤時，女性空服員就被強制只能穿著裙裝，2016年負責華航空服員制服的設計師張叔平更曾言：「空服員的制服，如果不能引人遐想，就是設計師的失敗」，其設計的制服讓空服員激凸、坐下的時候露出三分之二的大腿，被迫走光。

航空公司把女性空服員物化、性化當成賣點的結果，不僅提高被偷拍、被性騷擾的風險，空服員也不能得到足夠的保障，就算航空公司認定機師性騷擾空服員，也會因為發生地在境外，而被桃園市政府拒絕開罰。

桃園市空服員職業工會說，國際間各大航空公司都開始致力性別平權，開放女性空服員可選擇穿著褲裝，2013年南韓國家人權委員會更公開裁定，韓亞航空強制女性空服員只能穿著裙裝，是性別歧視，更直言，將女性空服員的外表當作商品和服務的一部分，就是性別歧視。

桃園市空服員職業工會說，成立以來，也數度公開反對物化女性空服員、爭取女性空服員可選擇穿著褲裝工作，今年8月1日，本會更向監察院國家人權委員會陳情，請監察院國家人權委員會效法南韓，鬆綁女性空服員的服裝限制。

桃園市空服員職業工會表示，女性空服員承受的痛苦，不只會在工作現場發生，遠東航空曾派空服員幫國民黨立委羅明才助選、派空服員去陪吃飯和倒酒水，完全不尊重空服員的專業工作和女性主體，而現在，柯文哲和前華航機師張志豪要為選舉造勢的「空姐應援團」，又再加深社會大眾對女性空服員的刻板印象，根本是對女性空服員的集體性騷擾，工會予以強烈譴責，並要求柯文哲和前華航機師張志豪應該公開道歉！

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