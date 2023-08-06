陳文茜2次手術移居夢碎！欲砸千萬買歐洲莊園 比台北小公寓便宜
65歲資深媒體人陳文茜，自2019年罹患肺腺癌後，身體飽受疾病所苦，時常在臉書寫下對生死的看法。今（6）日凌晨，陳文茜分享，她曾許下55歲退休後移居歐洲的願望，怎料，實際到了那年紀，卻動了2次手術，不過陳文茜仍相當樂觀，已經在觀望歐洲莊園物件，似乎有意購入，開心直呼：「比買個台北小公寓還便宜！」
記者詹鎰睿/綜合報導
陳文茜在臉書分享，「我曾經向自己許諾，55歲退休，移居歐洲，尤其法國或是義大利鄉下；只致力於生活，致力於美好的事物，還有寫作。我絕不辜負自己這一生。」怎料，真的到了55歲那年，陳文茜卻在台灣住院2個月，還到美國經歷2次的插管開刀，「我的夢碎了一半！」
不過，陳文茜仍堅信自己會慢慢好起來，減少工作好好養病，並繼續追逐自己的夢想與願望，「或許我的夢真的已瀕臨滅亡，可是誰規定『成真』，才能『成夢』？繼續我的追逐，我的幻想！」
最後陳文茜貼出好幾張近期蒐集的歐洲莊園的照片，都是正在拍賣或出售的義大利、法國莊園，開心直呼：「多數價格都在100萬歐元（約3491萬元新台幣）以下，比買個台北小公寓還便宜。Go！」顯示陳文茜似乎已經準備買房，以完成當年沒實現的夢想。