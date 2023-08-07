【試駕】Honda Connect、超大空間、全面有感進化，Honda CR-V將續當國產休旅王者
消費者期待的全新世代Honda CR-V近日正式發表，價格看似變貴但車型編成則有進行調整，甚至VTi-S車型售價還有所調降，除此之外內外造型與配備等各方面也大幅有感升級，展現十足誠意和續當國產休旅一哥氣勢。
Carture 車勢文化
近期國內討論度最高的莫過於全新世代Honda CR-V，當中又以售價部分最多，但其實不能單看價格還得需看其它面向，因為新世代CR-V於內外、配備甚至乘坐等各方面都有著全面進化。
首先在外觀新世代CR-V與過往相比輪廓線條變得更加簡約，而方正寬大的水箱護罩、燈組造型設計都讓整體有著更具質感的效果，除此之外車身尺碼也略微放大至4,690mm××1,865mm×1,680mm，進一步帶來大器視覺感受。
除外觀營造頗具精緻的視覺效果，坐進車室則能感受到更有質感的設計，在家族化設計與構築下有著和Civic一樣的格局，直線條規劃不僅帶來簡約視覺效果，在搭配蜂巢式空調出風口與木紋飾板下，也讓整體座艙有著高級質感氛圍。
而這只是新世代CR-V一小部分進化，接下來才進入重頭戲，其中此次試駕的頂規Prestige車型配備10.2吋數位儀表，除擁有明確易懂的資訊辨讀介面，也具備道路環境虛擬實境顯示功能，再來9吋中控螢幕提供無線Apple Carplay、Android Auto、導航…等多項功能外，也有配備消費者期待的Honda Connect先進智慧聯網系統，透過與手機APP連接後提供自動碰撞偵測、防盜保全系統、車速警告、地理圍籬、遠端啟動引擎/冷氣、遠端開關鎖、尋找車輛等13項功能。除此之外也搭載完整的Honda Sensing、Level 2半自動駕駛、盲點偵測、倒車預警顯示輔助、環景影像輔助等配備。
多數消費者選擇休旅車就是對空間有所需求，這部分先前CR-V就已有相當寬敞的表現，然而新世代CR-V於此部分也進化了，車身尺碼放大後替車室帶來一定助益，而軸距增長到2,700mm則讓後座乘坐空間獲得不小成長。不僅如此新世代CR-V後座還具備前後移動功能，椅背也具有16段調整，其調整角度與先前相比增加10.5度。 新世代CR-V動力同樣搭載1.5升渦輪引擎，並維持193hp/24.8kgm輸出，不過在渦輪增壓器、渦輪增壓管路、VTEC排氣技術等部分有進行調整，配置的CVT變速系統也有進行改良，因此實際上踩下油門就能發現新CR-V擁有更輕快的起步加速反應，不過進一步深踩再加速便沒有更為強勁的推力，雖然體感與帳面數據有所出入，但對於一款以家庭需求的休旅車其整體表現已相當足夠。 除了加速變得更為輕快，新CR-V於底盤調校也有明顯進化，在行經不平或有高低落差路面，不僅有著如進口車般更紮實沉穩的回饋，懸吊吸震能力也能快速消化並將震動抑制在1～2的彈跳，在此特性助益下新CR-V在彎路表現也有精確的指向、更輕微的側傾與提高15%車身彎曲剛性明顯減少連續轉向車身的扭動等令人滿意的演出。另外在隔音工程方面新CR-V也有升級，無論是底盤/輪胎滾動噪音、風切聲等都較以往來得有所進步，同時也有導入ANC主動式噪音抑制，只不過整體隔音效果則還有進步空間。 回到消費者最關心的價格，新世代CR-V看似變貴但注意看在車型編制取消原本入門VTi車型改由VTi-S擔任，且價格還便宜2萬來到105.9萬元，S車型則變為中階版本並維持相同價格，而此次則增加127.9萬元的Prestige車型。除車型編成調整新世代CR-V配備、安全、科技、座艙質感與行路特性部分都有明顯進化，這樣是否變貴你們可以想想。然而除了售價CR-V還要面對X-Trail輕油電與不容忽視的HS等對手，能否達到年販2萬輛目標續作國產休旅王者地位，就讓我們繼續看下去。