南投加油站4度滅頂！她聞「土石流味道」喊快逃 機靈救了所有人
卡努颱風「颱風尾」在中南部帶來驚人雨量，其中南投仁愛受創非常嚴重，其中在南豐村台14線71K台灣中油「聖本篤加油站」慘遭土石流滅頂，也是第四次被土石流給淹沒。據業者指出，當時土石流沖下來之前，有一名女員工聞到「土石流的味道」，發覺不對勁，趕緊叫同事逃跑，結果才過沒多久土石流整個淹沒加油站，所幸無人傷亡，女員工成了救命英雄。
記者張嘉哲/綜合報導
據了解，這家「聖本篤加油站」位於南豐村中正路上，該加油站過去就已經有三次被滅頂的紀錄，包括921地震後隔年2月豪雨、2004年的72水災，以及2008年的辛樂克颱風，沒想到這次卡努颱風雖然沒有登陸中部地區，但因為外圍環流帶來豐沛的降雨，結果又引發土石流，導致加油站4度遭到滅頂。
根據《華視》報導，當時站內有名任職21年的資深女員工，因為先前就經歷過2次土石流，因此在這次事發前，就聞到「土石流的味道」，認為將會發生嚴重的事件，原本顧著逃命的她，發現同事還在站內，趕緊哭喊「快跑」！沒想到大家撤離沒多久，土石流就沖下來淹沒加油站，如果沒有女員工機智反應，後果不堪設想。
而加油站的林姓業者在事發後，也拍下加油站遭到土石流淹沒的景象，無奈表示「10年前才接手經營，這次是我第一次碰到」透露設備災損少說300至500萬元，重建大約也要3週至1個月，停業損失約100至200萬元，真的是損失慘重。