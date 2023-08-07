爸爸辛苦了！孝親費吃掉月薪近2成　15%上班族仍「靠爸金援」

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平均一個月下來，孝親支出大約為8,618元，若以「官方經常性薪資」45,341元衡量，給父親的家用部份，大概「吃掉」月薪的19%，難怪對於這筆孝親費，有78.9%的人坦言，其實是「有」造成壓力。
這也代表其餘的48.9%，目前不會給家用，其中33.7%屬於「不會給，但也不需爸爸或岳父、公公在經濟上的援助」，15.2%屬於「不會給，而且需要爸爸或岳父、公公在經濟上的援助」，也就是仍有少數的人，現階段處於所謂「靠爸族」的窘境。
調查發現，假如以現在工作狀況評估，81%上班族「無暇兼顧」到照顧自己的爸爸或岳父、公公。為了照顧父親，高達77.2%的人表示，「曾經」因此向公司請過假；甚至有69.6%的上班族指出，「曾經有過」換工作的念頭。
為了想照料長輩，合計達93%的上班族，覺得需要有「顧老（長照）假」的制度，其中有84%希望有「有薪顧老（長照）假」。
相反的，有時候因為求職或想轉行，父親也會給兒女們意見，只是調查顯示，為了換工作的事情，有39.6%的人透露，「曾經」與自己的「爸爸或岳父、公公」意見不合，為此還有過爭執。
另外，每當遇上父親節或母親節，要和不少長輩聚會時，上班族「最怕」被問什麼問題？前5大問題依序是「現在薪水多少？夠不夠用？」（33.2%）、「打算什麼時候結婚？」（32.3%）、「工作、公司穩不穩定？」（31.3%），以及「多久沒調薪？要不要換工作？」（30.5%）、「有沒有正在交往的對象啊？」（27.2%）。
觀察本次調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌建議，對於慶祝父親節或者孝親，不論想送禮、請吃大餐，以及是否給家用，上班族都要「量力而為」。畢竟對「父親大人」來說，子女的工作能穩定，甚至事業有成，就是他們最想要收到的禮物。
楊宗斌進一步表示，同時能適時回報爸爸，除了提供物質方面的享受外，最要緊的是在精神層面，給予長輩更多關懷。可惜在加班文化盛行的台灣，不少離鄉打拚的勞工朋友，努力想兼顧父親與事業，但就某種程度上而言，依舊「力有未逮」，更別忘記「子欲養而親不待」這句話，應該適時盡孝道。