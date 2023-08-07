【車勢星聞】王Aden騎宏佳騰跑遍全台唱新歌，歌迷面前發車、騎車零距離互動

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為新專輯化身「機車情人」歌手環島唱遍全台的王Aden除了藉著活動分享新歌外，更一圓自己從小的夢想「唱歌給全台灣的人聽！」，一次完成自己兩個夢想清單的他難掩興奮地表示：「從小到大我就愛唱歌，12歲開始學鼓學吉他，就是想表演給全台的人看！沒想到這次不但能環島又能唱歌，實在太爽了！」自稱「台北俗人」的他面對人生第一次環島可說既期待又怕受傷害，坦言出發前的心情「像出發去學校畢業旅行」般興奮的他把充飢的水、食物塞好、備好防曬用品，他笑說：「夏天太陽很毒辣，又怕中暑，所以該帶都帶齊！」原本擔心屁股騎到「腫痛」的他一想到可以趁著熱血環島一路跑去宜蘭花蓮台東玩，他笑說頓時就忘記煩考，「光想就覺得很興奮！希望有機會環島順利，去感受大自然！」值得一提的是，人來瘋的他先前到中南部學校都會趁著表演跟學生互動，還會拉著學生一起跳舞唱歌，也因此這次藉著騎車環島新歌分享快閃會，他也計畫用音樂帶著歌迷玩耍，更將出奇準備小禮物當成彩蛋送給粉絲，提前與粉絲過情人節！為了首次環島做足準備的他對自己的騎車技術自信滿點，更自認是「安全騎士」遵守交通規矩，平常就靠騎車通勤大台北的地區的他就愛騎車到處兜風，最遠曾一天往來台北、宜蘭兩地，不過這也成為他最難忘的一次騎車經驗，他表示：「當時騎北宜公路，因為來往車輛很多彎道也很多，不注意或彎道沒過好就會跨越到對向車道一路上都滿緊張的，經過這一次之後就不想騎北宜公路了，覺得生命誠可貴。」有趣的是，愛騎車兜風的他過往也常靠騎車載女友出遊，還曾為了女友想吃東西一路騎到基隆夜市廟口，樂當「機車情人」的他笑說：「情侶騎車去吃美食，是我覺得最浪漫的約會方式！」