寒暑假變長啦！台大、台科「一學期減為16週」　台北大學明年跟進

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教育部表示，依《大學法》施行細則第23條規定，大學學分之計算，原則以授課滿18小時為一學分，目前於學則訂定學期週數彈性之學校，學則規定仍以授課18小時學分為原則，實驗或實習每學期36至54小時為1學分，課程得於16週內完成。
教育部指出，經查，台師大於學則第53條規定「各科學分之計算，以每學期每週上課1小時為1學分，實習或實驗2或3小時為1學分」，並未於學則訂定學期週數的規範，教育部將提醒該校，如因應疫情、辦學特色或發展目標，有調整每學期授課週數的需求，因學期週數調整涉及學生學習權益及教師教學規劃等重要事項，宜辦理校內溝通諮詢會議，納入學則修正並經校務會議通過，確保校內多元意見交流及落實民主正當性。
此外，台北大學為促進國際合作與國際接軌，方便學生進行國際交換、交流，並有利於教師移地研究，也在今年初向教育部申請每學期16週制度，並在7月下旬獲得教育部備查，成為國內第4所獲得教育部同意實施的大學。
台北大學表示，校方在109年第二學期進行問卷，獲得超過6成師生同意後，在110學年與111學年試行「16+2週」，之前在行政會議決議先設下目標，若5月底之前獲教育部備查通過，今年8月起新學年就推動一學期16週，若5月底尚未備查完成，112學年就維持「16+2週」。
台北大學指出，由於教育部7月下旬才通過備查，所以新學期仍沿用「16+2週」，但會要求教師，盡量在16週內完成進度，為113學年正式實施每學期16週制度做準備。
目前推動「16+2週」的暨南大學表示，16週上正式課程，最後2週由教師彈性安排課程，已實施兩年，但教師對於每學期16週有不同看法，有些人支持、有些人表示課程上不完，因此學校仍持續蒐集意見，未來有機會向教育部申請「一學期16週」制度，最快113學年可能實施。
教育部表示，若學校於學則修正學期週數相關規定，教育部原則尊重學校規劃，惟學校應提出辦理校內溝通諮詢會議及提案經校務會議通過等佐證，確保校內多元意見交流及落實民主正當性。