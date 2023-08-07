民眾黨找「空姐應援團」熱舞挨批　空服員職業工會要求柯文哲道歉

空服員職業工會點名道歉　張志豪：心裡不可能物化空服員

▲民眾黨主席柯文哲日前辦理活動，因「空姐應援團」挨批。（圖／記者呂炯昌攝）
▲民眾黨主席柯文哲日前辦理活動，因「空姐應援團」挨批。（圖／記者呂炯昌攝）

記者邱新博／台北報導

民眾黨近期爭議頻傳，5日舉辦的北區姐妹會活動因為組「空姐應援團」上台表演挨批物化女性及空服員，桃園市空服員職業工會更點名民眾黨主席柯文哲與台北市議員張志豪要公開道歉。對此，張志豪表示，他只是接到邀請去參加活動，並不是他策畫或邀請舞團；另外他也再三強調，對於空服員只有尊重跟尊敬，心裡不可能有一絲一毫的物化。

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「北區姊妹台灣選哲之友會」請來舞團穿上空姐制服勁歌熱舞，桃園市空服員職業工會顧問林佳瑋痛批，台北市議員張志豪籌組「空姐應援團」，穿著超級窄裙，鏤空上衣，露胸露腿，上台跳舞表演，看到這則新聞憤怒到極點，空服員長期以來被物化、被性化，被要求穿著根本不適合機上執勤的衣服，而這種活動就是在強化性別標籤。

張志豪回應表示，在那場活動中，他接到的邀請就是帶著太太、以及她找一些好姊妹一起上台，把道具機票登機證、象徵意涵的希望可以把柯文哲送進總統府的道具，在台上給柯文哲後，唱一首「囚鳥」就結束了，所以熱舞的專業舞團並不是他找的、活動也不是他策畫的，只是接到邀請去參加活動。


至於被要求道歉的部分，張志豪說，活動並不是他策畫的，也並不是他的原意，「那我覺得實在沒有理由要道歉。」但要強調的是，在機師生涯20年來都是跟空服員在天空上打拼，「所以對他們只有尊重跟尊敬，心理不可能對空服員有一絲一毫的物化或怎麼樣。」


張志豪說，之前在舊華航總部罷工的時候他都有去參與，也曾經跟公司建議是不是可以把空服員的裙裝改成褲裝，也比較好讓空服員活動，在各方面都有為空服員想一些事情，不可能做這個動作，希望空服員能夠理解。


至於有網友翻出當天熱舞團的制服是情趣服裝，張志豪說，會跟黨部說，日後再安排這樣的活動要多加小心，不要去增加這些紛擾。

張志豪最後再強調，還是希望大家能夠理解，「我不可能有這樣的想法，絕對不可能。」而他也可以理解選舉要到了，任何的政治攻防要去加點顏色都可以理解，但希望不要偏離事實太遠，日後若有空服員有需要找他，一定都會盡力幫忙。

民眾黨立委賴香伶也回應，表演的活動都有不同主題設定，會有不同行業的服裝穿著，對於外界批評空服員的表演及服裝，予以尊重。

但賴香伶坦言，活動的設計並沒有此意，也不會用這樣的方式來規劃，未來規劃活動，也會更尊重專業者的演出，舞者們當天都非常辛苦，這次是個很好的學習機會，面對不同的批評，要保持正向思考，甚至能夠一起來改變現況。

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