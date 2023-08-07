空服員職業工會點名道歉　張志豪：心裡不可能物化空服員

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張志豪回應表示，在那場活動中，他接到的邀請就是帶著太太、以及她找一些好姊妹一起上台，把道具機票登機證、象徵意涵的希望可以把柯文哲送進總統府的道具，在台上給柯文哲後，唱一首「囚鳥」就結束了，所以熱舞的專業舞團並不是他找的、活動也不是他策畫的，只是接到邀請去參加活動。
至於被要求道歉的部分，張志豪說，活動並不是他策畫的，也並不是他的原意，「那我覺得實在沒有理由要道歉。」但要強調的是，在機師生涯20年來都是跟空服員在天空上打拼，「所以對他們只有尊重跟尊敬，心理不可能對空服員有一絲一毫的物化或怎麼樣。」
張志豪說，之前在舊華航總部罷工的時候他都有去參與，也曾經跟公司建議是不是可以把空服員的裙裝改成褲裝，也比較好讓空服員活動，在各方面都有為空服員想一些事情，不可能做這個動作，希望空服員能夠理解。
至於有網友翻出當天熱舞團的制服是情趣服裝，張志豪說，會跟黨部說，日後再安排這樣的活動要多加小心，不要去增加這些紛擾。
張志豪最後再強調，還是希望大家能夠理解，「我不可能有這樣的想法，絕對不可能。」而他也可以理解選舉要到了，任何的政治攻防要去加點顏色都可以理解，但希望不要偏離事實太遠，日後若有空服員有需要找他，一定都會盡力幫忙。
民眾黨立委賴香伶也回應，表演的活動都有不同主題設定，會有不同行業的服裝穿著，對於外界批評空服員的表演及服裝，予以尊重。
但賴香伶坦言，活動的設計並沒有此意，也不會用這樣的方式來規劃，未來規劃活動，也會更尊重專業者的演出，舞者們當天都非常辛苦，這次是個很好的學習機會，面對不同的批評，要保持正向思考，甚至能夠一起來改變現況。