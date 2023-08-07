家中「喇牙抱曼陀珠」真相超嚇人　千萬別打！這樣送走喇牙最安全

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據悉，喇牙是「白額高腳蛛」的俗名，在台灣是最大型的室內棲息蜘蛛，不會結網，常棲息在屋頂、櫥櫃縫隙等處，是家居蟑螂的主要天敵，也會捕食蒼蠅、蛾等昆蟲。
昆蟲擾西吳沁婕曾為喇牙解開兩大誤解，一是要被喇牙咬的難度非常高，因為牠們通常跑得比你抓的動作快，就算被咬到，牠的微弱毒液頂多造成傷口腫痛；二是喇牙尿尿不會讓人皮膚起疹子、受傷，隱翅蟲、毒蛾的毒液及毒毛，接觸到人類皮膚才會造成皮膚腫痛或受傷。
吳沁婕也說，喇牙食量不小，可連續捕食多隻蟑螂，然而白額高腳蛛難人為飼養，當家中蟑螂、蒼蠅絕跡時，白額高腳蛛為了覓食，會自然離去。另外，繁殖季節時，母蛛會將卵以絲包裹住，再掛在腹部上拖行，隨時照看，「是好媽媽」。
國立自然科學博物館生物學組助理研究員李坤瑄也曾提醒，絕對不要用拍打的方式驅趕，因為喇牙身上通常都會有白色卵囊，萬一被打爆的話，就會有無數隻小蜘蛛竄出，建議用驚嚇的方式驅離，因為喇牙非常膽小，只要有一點風吹草動就會馬上躲到角落或跑走。
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