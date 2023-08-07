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家中「喇牙抱曼陀珠」真相超嚇人　千萬別打！這樣送走喇牙最安全

▲網友驚見家中出現一隻喇牙抱著「曼陀珠」，原來那是喇牙的卵囊，裡面都是小喇牙。（圖／翻攝PTT）
▲網友驚見家中出現一隻喇牙抱著「曼陀珠」，原來那是喇牙的卵囊，裡面都是小喇牙。（圖／翻攝PTT）

記者徐銘穗/綜合報導

一名網友驚見家中角落出現一隻大「喇牙」，牠懷中還抱著一顆「曼陀珠」，誤以為是天氣熱到讓喇牙要抱著曼陀珠涼一下。但事實上，那顆「曼陀珠」是喇牙（旯犽）的卵囊，裡面有數百隻小喇牙，而喇牙是蟑螂等害蟲剋星，是益蟲。專家提醒，見到喇牙千萬別打牠，尤其是抱著卵囊的，一旦打爆就會噴出無數隻小喇牙，牠門生性膽小，只要用嚇的，喇牙就會立刻逃之夭夭。

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原PO在PTT發文「我家喇牙抱著曼頭珠（曼陀珠）」，只見他家中角落有隻嬰兒拳頭大小的喇牙抱著一顆圓圓、貌似曼陀珠的物體，鏡頭拉遠點，同窗面另側還有隻壁虎。貼文引發網友討論，眾人驚呼那不是曼陀珠，而是喇牙的卵囊，「裡面都是小北鼻」。

▲網友家中不只有抱著酷似「曼陀珠」卵囊的喇牙，也有壁虎，牠們都是蟑螂剋星。（圖／翻攝PTT
▲網友家中不只有抱著酷似「曼陀珠」卵囊的喇牙，也有壁虎，牠們都是蟑螂剋星。（圖／翻攝PTT
據悉，喇牙是「白額高腳蛛」的俗名，在台灣是最大型的室內棲息蜘蛛，不會結網，常棲息在屋頂、櫥櫃縫隙等處，是家居蟑螂的主要天敵，也會捕食蒼蠅、蛾等昆蟲。

昆蟲擾西吳沁婕曾為喇牙解開兩大誤解，一是要被喇牙咬的難度非常高，因為牠們通常跑得比你抓的動作快，就算被咬到，牠的微弱毒液頂多造成傷口腫痛；二是喇牙尿尿不會讓人皮膚起疹子、受傷，隱翅蟲、毒蛾的毒液及毒毛，接觸到人類皮膚才會造成皮膚腫痛或受傷。

吳沁婕也說，喇牙食量不小，可連續捕食多隻蟑螂，然而白額高腳蛛難人為飼養，當家中蟑螂、蒼蠅絕跡時，白額高腳蛛為了覓食，會自然離去。另外，繁殖季節時，母蛛會將卵以絲包裹住，再掛在腹部上拖行，隨時照看，「是好媽媽」。

▲謝忻也曾在臉書分享家中出現喇牙。（圖／翻攝謝忻臉書）
▲謝忻也曾在臉書分享家中出現喇牙。（圖／翻攝謝忻臉書）
國立自然科學博物館生物學組助理研究員李坤瑄也曾提醒，絕對不要用拍打的方式驅趕，因為喇牙身上通常都會有白色卵囊，萬一被打爆的話，就會有無數隻小蜘蛛竄出，建議用驚嚇的方式驅離，因為喇牙非常膽小，只要有一點風吹草動就會馬上躲到角落或跑走。

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