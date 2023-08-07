限今天！7-11「特大杯冰飲」線上寄杯13元 星巴克買1送1最後三天
颱風走後飆高溫，熱到爆的天氣人手一杯冷飲，快趁每月限定1天的茶飲促銷日補貨。7-ELEVEN今（7）日限定珍珠椰果四季青茶買2送2、英式紅茶／四季春青茶買10送10，換算下來特大杯茶飲18元，比手搖店純茶還便宜；全家明（8）日接棒指定茶飲線上寄杯買2送1，星巴克買1送1數位體驗也進入活動尾聲，快把握快閃好康。
記者黃韻文/綜合報導
7-ELEVEN每月只有一次的「一起品茶趣」今（7）登場，在APP行動隨時取限時1天開賣，包括珍珠椰果四季青茶買2送2，平均單杯30元；英式紅茶／四季春青茶任選買10送10，平均單杯18元，且可搭配自備杯扣5元，每杯最低13元開喝。此外，另有冰檸檬冬瓜珍珠平均47元、咖啡珍珠歐蕾／黑糖珍珠燕麥奶平均50元，都相當於6.7折。
全家明（8）日起至8月10日接棒促銷，APP線上寄杯開跑「一起喝茶8」活動，私品茶55元系列、65元系列同價位任選買2送1，約是6.7折，合計近20款活動品項可選，包括新推出的鮮露醇奶茶，每杯平均37元起，若自備飲料杯每杯再扣5元，可兌換至今年11月30日。
星巴克十分受到消費者喜愛的「數位體驗遊戲」，也就是玩遊戲就能得到買1送1優惠，活動進入最後倒數3天，至8月9日前每天都有機會拿到買一送一優惠券，兌換期間為獲券日後2天，最後兌換至8月11日。
🔍My Summer Collection 收藏夏天 數位體驗（點此連結）