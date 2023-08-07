四大天王背後的女人！天王嫂全部都生女兒　她甘願為愛雪藏23年　

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張學友1986年演出電影《痴心的我》，與女主角羅美薇相識並墜入愛河，中間曾分手3年，1996年2月15日兩人在英國倫敦註冊結婚，並在香港登報告知親友歌迷。羅美薇著名的代表作為《開心鬼放暑假》、《與龍共舞》，1992年她淡出演藝圈，專心輔佐張學友的事業，嫁給張學友後幾乎沒在媒體前露面。1999年，世界小行星協會給張學友為一顆小行星命名的機會，張學友選擇命名爲羅美薇的英文名「MAY」，夫妻倆愛的低調，感情至今相當甜蜜。
黎明相較於其他天王不同的地方是，他擁有過2位天王嫂，第一位是樂基兒，2005年兩人的戀情被媒體曝光，2008年兩人祕婚但最終因為價值觀不合，婚姻僅經營4年宣告結束。2018年3月黎明被爆出和小19歲女助理阿Wing熱戀中，沒想到，事隔一週，他自己宣布即將當爸，4月生下女兒，成為四大天王最後一位當爸爸的。而阿Wing擔任過李治廷的助理，也曾有過一段婚姻，不過黎明從未公開正面回應兩人是否有登記結婚。
郭富城2015年12月在微博上高調示愛，曬出一張和女孩在車內的牽手照，女方身分遭起底，是大陸模特兒方媛，在香港宣傳期間，郭富城通過Instagram關注她，兩人進而相識，2017年郭富城宣布與方媛結婚，兩人婚後生下2個女兒。不過，方媛被爆出有參加「天王嫂訓練營」，據傳曾有專門組織訓練學員搭訕、教授結識上流名人，待嫁人後再付清學費，而郭富城也曾護妻駁斥傳聞。
劉德華的老婆朱麗倩，是他的歌迷，1986年經人介紹與劉德華相識後，兩人悄悄談戀愛，1991年被媒體爆出戀情，港媒報導兩人已結婚生子的消息，但劉德華不承認也不否認。2009年朱麗倩爸爸過世，劉德華的名字出現在訃聞上，處理完喪禮事情後，他帶著朱麗倩坐飛機回香港，並在機場媒體面前雙手緊扣，首度公開承認了兩人的關係。
劉德華曾對歌迷承諾「結婚必公開」，如今卻違背諾言，劉德華遭受輿論抨擊，他承認兩人已於2008年6月在拉斯維加斯登記結婚，並向歌迷道歉「我慚愧未能守住我的承諾先告訴大家，讓信任我的家人、朋友、媒體朋友難堪，對不起。」而朱麗倩與劉德華交往23年步入婚姻，低調做了23年天王身後的女人，2012年女兒出生，是劉德華與朱麗倩愛情長跑故事裡，最圓滿的結果。