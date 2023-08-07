MLB／「 Z魔神」Greinke好久沒有打擊！ 「我很期待這一刻」
MLB美國職棒大聯盟堪薩斯皇家隊今（7）日迎戰費城人隊，「Z魔神」 Zack Greinke先發主投4局失5分，拿下敗投，打擊能力不錯的他，在第4局上半本有機會上場打擊，但隨著上一名隊友出局，第5局被換下去後， Greinke也錯失了他本場唯一的打擊機會。
實習記者張維亨/綜合報導
4局上半時皇家隊捕手Salvador Perez被觸身球擊中後左手受傷下場休息，原擔任指定打擊的Freddy Fermin被迫上場擔任捕手，這樣的情況讓皇家隊必須將投手排到第三棒的棒次，此時輪到第二棒的MJ Meledez打擊， Greinke已經揮著球棒等待上場，但結果 Meledez打出滾地球出局，也讓 Greinke失去了唯一的打擊機會。
Zack Greinke 在更衣室時也說:「他很期待這一刻。」
Jonathan Heasley在第5局代替 Greinke登板中繼，隨後被敲出一發2分壘打，最終皇家隊4:8輸給費城人，目前皇家隊戰績36勝77敗位於外卡倒數第二名，只贏過奧克蘭運動家隊，目前39歲的老將Greinke 未來要上場打擊的機會恐怕也不多了。