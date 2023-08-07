冷氣壞掉沒錢修！美國老夫婦忍4天「等不到貸款」 竟熱死在家中
全球極端高溫持續，美國自6月10日發出首個高溫警報後，從佛羅里達州到加州各地，已打破超過2300個高溫記錄，數百萬人面臨健康風險。德州（Texas）甚至傳出「熱死人」憾事，一對年過7旬的老夫婦，住處冷氣壞掉沒錢修，只能等待貸款下來後再找人修理，沒想到4天後就被發現活活熱死、雙雙陳屍家中。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合外媒報導，該事件發生於今年6月16日，正是美國6月10日發出首個高溫警報後不久，住在德州休士頓郊區的72歲老先生艾森（Monway Ison）與71歲的妻子雷蒙娜（Ramona Ison），因沒有像往常一樣帶狗出門散步，附近鄰居登門拜訪詢問狀況，卻沒人回應，於是向警方報案。等到警方到場後才發現夫妻倆疑似因中暑，已雙雙陳屍家中。
這對老夫婦的女兒羅薩納（Roxana Floods）透露，父母家中的冷氣在12日壞掉，但因為手上沒有錢可以請人來維修，於是向銀行申請貸款，同時先買電風扇應急。但天氣實在太熱，羅薩納表示，父母最後被發現時的狀態看起來，應該是正準備收拾東西離家，只是已經來不及。
自2023年6月以來，光是德州哈里斯郡（Harris County），就已經有7人死因與高溫相關。不僅德州，亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）在7月連續19天創下華氏110度（約攝氏43.3度）的紀錄，馬里科帕郡（Maricopa County）公共衛生部的數據顯示，7月首週當地就已確認有12人因高溫死亡，另有55人死因也疑似與高溫相關。
熱浪發威導致心臟病發和死亡風險大增，紅十字會與紅新月會國際聯合會專家Panu Saaristo之前便曾提醒，嬰幼兒、老人和慢性病患者的風險更大，需特別留意。歐洲雖然擁有相對完善的預警系統，但去年仍有6萬多名歐洲人死於熱浪，而今年全球熱浪更加炎熱難以忍受，對健康的威脅更大。