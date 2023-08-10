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專訪／鄭涵睿創業背後有原因　理念來自橘子工坊的她

▲鄭涵睿與其他兩位創辦人打造綠藤生機，其實深受父母親影響，爸爸（圖右）鄭正勇是國內有機農業倡議者、媽媽林碧霞（圖左）則是主婦聯盟的推手。（圖／鄭涵睿提供）
▲鄭涵睿與其他兩位創辦人打造綠藤生機，其實深受父母親影響，爸爸（圖右）鄭正勇是國內有機農業倡議者、媽媽林碧霞（圖左）則是主婦聯盟的推手。（圖／鄭涵睿提供）

記者許家禎／專訪

台灣本土保養品牌綠藤生機為台灣第3家「B型企業」，由3位台大財金系同班同學鄭涵睿、廖怡雯與許偉哲共同創立，其實3人創業的共同理念都來自於鄭涵睿的母親林碧霞，她是主婦聯盟的推手，也是橘子工坊的創辦者，鄭涵睿的父親鄭正勇則是台大園藝系教授，為國內有機農業倡議者。夫妻倆來頭不小，對台灣土地的愛如今傳承到孩子、也傳承到品牌上，如同綠藤一樣生生不息傳遞下去。

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首次拜訪在台北市都市叢林中的綠藤生機，登高樓層後迎面而來的是撲鼻自然香氣，溫暖的原木室內空間搭配大量的綠植，格外有種沐浴陽光下的舒適。綠藤生機是台灣本土保養品牌，為台灣第3家「B型企業」（企業以營運方式解決社會問題並同時獲利），並連續五度蟬聯B型企業最高榮譽「對世界最好」環境面向大獎。

「這是我媽媽的原則，以人為本位、以環境為本位。」綠藤生機共同創辦人暨執行長鄭涵睿指著門口一旁有著媽媽畫像的標語說，品牌的創立不僅和爸爸媽媽有關係，他的父母親也和台灣這片土地至關重要。鄭涵睿的父親鄭正勇，是台大園藝系名譽教授，為國內有機農業的倡導者，他的母親林碧霞則是主婦聯盟的推手，也是橘子工坊的創辦人。

▲綠藤生機共同創辦人暨執行長鄭涵睿說，「媽媽的原則：以人為本位、以環境為本位」是綠藤的核心。（圖／記者許家禎攝）
▲綠藤生機共同創辦人暨執行長鄭涵睿說，「媽媽的原則：以人為本位、以環境為本位」是綠藤的核心。（圖／記者許家禎攝）
當年林碧霞就讀台大園藝系，之後擔任鄭正勇實驗室研究助理，兩人相識結婚後，她兼顧家庭與工作之餘，也陸續取得台大園藝研究所碩士與博士學位。強化農作過程的土質及如何友善環境耕作是她的專長，這樣的理念跟主婦聯盟基金會一拍即合，她與夥伴們開始倡導綠色消費、食安，推動農業升級與輔導小農。另外，台灣廚餘回收再利用（有機肥）的政策，也是她與夥伴們的重要成果。

值得一提的是，林碧霞努力為社會、為農民打拚的同時，愛台灣的心「買一送一」，鄭正勇常以行動支持妻子的理念與事業，夫妻倆時不時同台，主婦聯盟的夥伴就曾說，雖然鄭正勇的個性較為嚴謹、不苟言笑，但林碧霞總能在中間溫暖化解。而身為林碧霞與鄭正勇的兒子，鄭涵睿從小就看著父母親對台灣土地的付出，也不免讓人好奇夫妻倆是什麼樣的教育風格？

鄭涵睿回憶，爸媽給予很多空間，學自己想學的，有絕對自主權，加上他從小就喜愛閱讀，不知不覺培養了獨立思考的習慣。「小時候家裡準備很多書，從科學、歷史、文學、音樂到傳記都有。」鄭涵睿對各類型的書都來者不拒，因此到現在40多歲，都還是覺得學習是一件很開心的事，也養成獨立思考的習慣，「每天生活中，透過閱讀知道了一件原本不知道的事，很值得！」

▲鄭涵睿與其他兩位創辦人廖怡雯、許偉哲打造綠藤生機，其實三人創業的共同理念都來自於鄭涵睿的母親林碧霞。（圖／鄭涵睿提供）
▲鄭涵睿與其他兩位創辦人廖怡雯、許偉哲打造綠藤生機，其實三人創業的共同理念都來自於鄭涵睿的母親林碧霞。（圖／鄭涵睿提供）
除了家裡很多書之外，鄭涵睿說家中蔬菜水果也很多，這都是因為父母親跑遍台灣各地、扶持許多農友，提倡少用農藥並引導學習採用無毒環保的耕作方式，不僅對環境更友善、消費者更健康，也能幫助農友們更有收益，由於大多是父母親無償幫助的，因此農友們時常送些蔬果來表達感謝，即便到現在家中還是有很多蔬果可以吃。

所謂身教重於言教，鄭涵睿就這樣被潛移默化著，「我應該也可以跟隨父母親的腳步做些什麼吧！」即便他擁有高學歷，也有年薪百萬的穩定工作，但他總是想要為這片土地盡一份心力，於是在30歲之際，毅然決然選擇創業，從零開始創立綠藤生機，如今媽媽雖然不在了，但她以人的安全、環境安全至上的原則，就像座右銘時時刻刻刻劃在心底，透過產品傳達這樣的理念如綠藤般持續滋養下去。


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