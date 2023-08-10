專訪／金融業金童30歲放棄高薪　鄭涵睿創業只盼「被世界需要」

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當時在外商金融業工作的鄭涵睿不諱言自己在職涯上也很努力，但總會想，很多同事很優秀，有非常多的人才，公司也非常棒，好像如果沒有自己也能經營得很順利，「那這個世界需要我嗎？我想做的是可以創造價值的事。」
他回想，當時常回家時看到母親坐在沙發上，有時看書、有時在研究怎麼做出新產品，雖然工作辛苦，但母親非常快樂。
原來鄭涵睿的母親林碧霞是主婦聯盟的推手，也是橘子工坊的創辦人，強化農作過程的土質及如何友善環境耕作是她的專長，她與夥伴們倡導綠色消費、食安，進而推動農業升級與輔導小農，而台灣廚餘回收再利用（有機肥）的政策，她也是發起人之一。
鄭涵睿了解母親的笑容，來自於她可以幫助台灣這塊土地的環境，還能協助員工與消費者過得更好，環境與產品不再是兩相違背，反而可以互相兼顧，於是他決定跟隨母親的腳步，做對環境與對人們都有益、有價值的事。
好的理念，有老友相挺，大學同班同學廖怡雯曾在母親身邊工作，自然也深受影響，想在非營利組織大顯身手的許偉哲也有一番理想，最後「成團」職涯上創業重新再出發，他們不約而同擁有相同理念並堅信兩個原則，第一：非常相信商業的力量絕對可以改變世界，因為這世界最多的資源就是來自商業。第二：信仰商業的同時也相信每天的生活可以變得更好，尤其不僅僅是自己好，身旁的環境與人們也有機會變得更好。
「我們看到滿多問題的，如果當時我們不做的話，什麼時候還會再想到呢？又或者，會有誰要做呢？」於是在10多年前，那個大家對「無毒有機、友善環境」什麼也不知道的年代，鄭涵睿、廖怡雯與許偉哲義就無反顧創立綠藤生機，希望打造對環境、對人都友善的產品。
為了推廣無毒有機與永續低碳的理念，他們像戰士一樣捨我其誰、毫無畏懼往前衝，但仔細想想這一切深受母親影響，好像又很自然的「時間到了」就往這條路上走了。如今，綠藤有更多永續的選擇在生活中發芽，慢慢潛移默化，就像母親當初的身教言教一般，持續溫柔且堅定地給予力量，每年母親忌日時，都能驕傲喊上一句「媽媽，綠藤還是綠藤」！