專訪／3個台大高材生選「芽菜」創業　靠「貪心」十年熬出頭

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鄭涵睿的父親鄭正勇，是台大園藝系名譽教授，為國內有機農業的倡導者，他的母親林碧霞則是主婦聯盟的推手，也是橘子工坊的創辦人，父母親認為鄭涵睿原本的工作薪水不錯也很穩定，為什麼偏偏要走一條辛苦的創業路？
那時，鄭涵睿只是想創業，但是要「創什麼業」完全不知道，只知道要去做對人、對環境都有價值的事，不過就是因為有著同樣愛這片土地的DNA，「知子莫若母」父母親最後也忍不住挺身而出，成為孩子的創業顧問，在兩人的指導下，鄭涵睿、廖怡雯與許偉哲從農業門外漢變成捲起袖子種起芽菜的農夫，以市場首見的「活體芽苗」作為起點，就連假日也沒有休息選擇在市集推廣。
但為什麼是「芽菜」？鄭涵睿解釋，其實很少人知道青花椰或是紫高麗的幼苗營養價值比一般成菜高出許多，他們想把最天然、最直接的營養帶到消費者餐桌上。只是，堅持不用任何肥料與農藥卻苦了他們，10多年來歷經超過1000次的實驗失敗，還有無數個夜宿桃園農場的夜晚，栽培技術遲遲無法突破，甚至財務屢屢呈現赤字，他與夥伴們不知為此哭了多少次。
「但我們沒有後悔，只要看得到價值，知道還可以撐的時候就不會放棄！」終於，他們在2020年看到機會曙光，與日本生鮮領導品牌「村上農園」合作，改建農場、引進特許種子並重新學習種植提升技術，如今「一寸鮮」已成為綠藤生機新生的品牌力量、持續發芽以小小的力量發威中，期間綠藤也研發各式各樣髮、沐與香氛等產品。
鄭涵睿坦言，綠藤生機到現在創立已13年，每一年都有許多挑戰，包括早期發不出薪水、產品做不出來，當然也有各式各樣親友的冷嘲熱諷，但他們堅持做自己，「我們就是很『貪心』，想要兼顧商業跟理念。」面對許多兩難卻不想妥協任何一方，就像現在即使媽媽不在了，但保養品還是按照母親當初研發的配方原則不斷翻新、創造新的價值。
總能化負面情緒為成長養分，就像「綠藤」之名來自鄭涵睿的父親。鄭正勇小時候想摸一下同學帶來的高檔葡萄卻被拒絕，那時就立志「那乾脆我自己種」，後來成為台大園藝系教授，推廣了台灣的有機農業，重要性與影響力比自己種的還要廣還要深，如今鄭涵睿父母親愛這片土地的心傳承下一代，「綠藤」做為品牌的名字也仿佛有了生命力，不斷向藤蔓一樣延續下去。