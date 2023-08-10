專訪／綠藤生機不以獲利為目標　企業文化提倡正向心理學

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執行長鄭涵睿解釋，B型企業有個概念就是大家要競爭的不是產業市占最高或營收最高，大家要爭的是「誰對世界再好一點點」，像是產品容器為環保材質，內容物是沒有過度添加的純淨保養，「以人為本、以環境為本」的理念，爭取消費者認同並支持購買，「我們很浪漫、很『貪心』就是認為商業與理念可以兼顧，不會互相衝突，甚至可以進一步改變世界」。
不過，近年來講究無毒環保永續概念的保養品、沐浴髮品越來越多，綠藤作為一個中小企業在商言商，有什麼優勢可以在市場上佔有一席之地？鄭涵睿卻說獲利不是他們的終極目標，進入資本市場上市櫃更不是選項，「老實講，要更多品牌一起做，整個世界的環境才更有希望。」他們的短中期目標可能跟一般公司不太一樣。
鄭涵睿指出，綠藤的商品以減法為根基，認為這樣的純淨保養模式不應該只在台灣，他希望5年時間可以走出台灣，讓更多國家的人可以接觸到商品、認同這樣的理念。再來就是公司組織上導入正向心理學，讓同事們在忙碌與快速變動的環境之中，能擁有多一些正面情緒。
像是每週一的「正向星期一」透過振奮人心的好消息，讓大家在一周之初，就能有正向開始。「價值星期二」談論環保新知，或是門市一則與客戶互動的小故事。「專注星期三」由10分鐘的正念冥想揭開序幕，接著進入兩小時不可開會、打擾的專注工作時間。「啟發星期四」傳遞綠藤想和消費者溝通的理念。「感謝星期五」邀請同事親手寫下感謝小卡，交給想要感謝的人，以反思開啟每周的最後一個工作天。
講究企業文化、員工意識與合作溝通三大面向，綠藤的作法受到最具代表性的國際人力資源《HR Asia》「亞洲最佳企業雇主獎」肯定，成為台灣第一間擁有此獎項的B型企業，這是繼2023年初，綠藤獲頒全球「Real Leaders® 」影響力大獎肯定後，再次受取國際殊榮。
鄭涵睿說，10多年前，大家都還不知道環保跟永續，但10多年過去他們與消費者一起成長，他與綠藤也身體力行將永續的意識倡議出去，以他自己為例，他都是自己騎腳踏車上班，公司在辦公大樓10樓跟17樓，但不少同仁每天都爬樓梯上下班，除了每個人自備環保杯，中午吃飯也都帶著便當盒出去。
「我不覺得每個人都要去做很巨大的改變，才算對地球有貢獻。」鄭涵睿說，要做永續不用幹大事，從小事情累積就可以，否則負擔太大反而無法持續。「提醒朋友不要用吸管，或是坐電梯時多等一個人都能減少資源的消耗。」他強調，因為簡單的綠行動開心，而不是因為別人不環保而謾罵，如此一來永續才有更正向的可能性。