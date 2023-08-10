青聽我說／綠藤生機創辦人鄭涵睿　談創業提「一本書、一段話」

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鄭涵睿回憶起30歲那年，感覺就像是一道人生關卡，加上潛移默化受到父母親的影響，他開始重新思考人生方向，毅然決然捲起袖子當起農夫創業，問他起心動念是什麼？他說「為了實踐對人、對環境更好的理念，他不怕後悔，就怕不做！」
鄭涵睿看過一位澳洲護士布羅妮·韋爾寫的一本書《瀕死病人的五大悔恨》（Top Five Regrets of the Dying），書上描述她在安寧病房與重症病人的對話，她問這些生命即將走到盡頭的病友有沒有後悔什麼事？結果發現大家都不是因為「做了什麼事」而後悔，反而是因為「沒有做」而後悔。
鄭涵睿說，台灣其實有非常棒的環境，接納擁抱許多不同的價值觀，而這當中有滿多人很有想法，有很多正向的事情想去實踐，他建議如果年輕人想要創業，有理想想要實現的話，都可以勇敢踏出去嘗試，「你應該要想辦法給自己機會跟期許去試一試，就怕不做會後悔！」
鄭涵睿分享，他非常喜歡亞馬遜創辦人貝佐斯的一段話，「很多人都會問貝佐斯未來10年有什麼事情會改變？但卻很少人問他未來10年什麼事情不太會改變，他認為根基在不變的事情才是最好的。」因此，亞馬遜相信大家喜歡更多的選擇、喜歡快速的運送，最終造就出亞馬遜電商零售帝國，而綠藤也相信，有越來越多人對環境、對吃的用的都更加關注。
鄭涵睿笑說綠藤很浪漫也很「貪心」，想要兼顧商業與環境，並認為商業的力量絕對可以改變全世界，而要達到這樣的目的其實並不困難，因為他相信傳達這些理念的過程中，只要透明真誠的做事，大家一定感受得到，進而追隨與支持，對永續也能更加分。
只不過，這幾年因為新冠疫情與通貨膨脹，擾亂大家的生活與工作，許多年輕人不免有些無力，感嘆沒有資源、沒有金錢，對未來也很恐懼。為此，鄭涵睿說：「專注在自己可以掌握的事情就好了。」畢竟大環境如何誰也無法控制，或許會有點焦慮，但只要想著活在當下，並做一點貢獻，持正向想法做事會比較快樂，而如果這樣的人越來越多，整個世界就會再更好一點。