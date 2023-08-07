寒暑假變長爽翻？台大生、師大生喊累：學期縮為16週壓力更大

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而台大、台師大每學期16週制度已上路一學年，學生感受如何？一名台大生指出，很多教師沒有減少授課內容，導致16週課程很壓縮，甚至會在期末之後，以線上課程、錄影方式補足課程內容，或寬限學生2週時間交期末報告，失去縮減週數意義；也有的教師會調整課程，減少較耗時的實驗課、戶外踏查等，請學生有空時，自己到校外踏查。
台大生說，除了課程受影響外，期中考也被區隔為兩個時段，造成學生活動舉行時間受限，得考慮有些同學要考兩次期中考，學期太短，活動準備時間也被壓縮。
施信豪也說，很多教師把18週課程壓縮成16週來上，變成每一堂課都有進度，以往18週時，剛開學一兩堂課多在介紹課程，但現在每一堂課都很重要，若學生是在加退選階段的第二週才選到課程，就會跟不上，得另外補進度；且壓縮成16週後，剛開學沒多久就要期中考、緊接著又要期末考，節奏緊湊，學期間很少有放鬆時候，身邊不少同學也喊苦，覺得壓力很大。
但施信豪認為，寒暑假變長還是有好處的，學生有更多時間安排自己想做的事，如打工、旅遊、打工換宿、做志工等，可以拉長各種生活體驗的時間，也有學生會透過暑修，盡早拿到學分、爭取提早畢業，或把雙主修、教程課程修畢，可以說更考驗大學生的時間分配與安排。
張耀文表示，歐美國家的大學每學期課程大多14至15週，加上期中考、期末考時間，大約為16週，台灣的18週確實太長，學期末很多師生都精疲力竭，學習效果不見得好；越來越多學校縮減學期週數，主要是要和國際接軌，方便學生進行國際交換、交流，有利教師移地研究，並讓國際生能回國過聖誕節有關。
張耀文說，教師若無法在16週內上完課程，主要還是習慣問題，建議審視有無重複的內容、篩選出學生需要的新知等，要有所取捨。另外，他認為，縮減後最大的問題，應該是遇到國定假日，課程更被壓縮，才會有壓力，台灣學生不喜歡補課，認為放假就是賺到，因此他會折衷，以錄製影片方式，讓學生自行觀看，學生接受度也比較高。
施信豪也說，曾遇到國定假日，教師提供線上學習資源、請學生自行到校外參訪因應，雖然不會到校上課，但進度一樣不會落後，還多了學習彈性。
至於學生是否會因為寒暑假變長，就變得更懶散？張耀文建議，大學生不該把暑假當成是放假，而是除課程學習外，也要透過工讀、壯遊、當志工等，進行多元的人生體驗、豐富大學生活；另外，國內暑修風氣不如國外，暑假鐘點費太低，對教師無誘因，大多教師暑期開課都在「做功德」，通常都是為了被當的學生開課或提供大一先修課，不夠多元，有點可惜。