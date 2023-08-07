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中暑症狀有哪些？醫揭「4大前兆」　緩解方法曝：沒改善馬上就醫

▲酷暑又來了！今（7）日全台8個縣市發布高溫資訊，其中花蓮瑞穗鄉更出現攝氏40.2度的極端高溫，炎熱天氣讓許多民眾難以忍受。（圖／記者葉政勳攝）
▲酷暑又來了！今（7）日全台8個縣市發布高溫資訊，其中花蓮瑞穗鄉更出現攝氏40.2度的極端高溫，炎熱天氣讓許多民眾難以忍受。（圖／記者葉政勳攝）

記者潘毅/綜合報導

酷暑又來了！今（7）日全台8個縣市發布高溫資訊，其中花蓮瑞穗鄉更出現攝氏40.2度的極端高溫，炎熱天氣讓許多民眾難以忍受，甚至感覺自己中暑了，對此，日前就醫師分享中暑的「4大前兆」，還有緩解的方法，若沒改善也必須馬上就醫。

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今（7）日氣象局發布高溫資訊，包含臺北市、新北市、花蓮縣、臺東縣為「橙色燈號」，有38度極端高溫出現的機率；宜蘭縣為「橙色燈號」，有連續出現36度高溫的機率。基隆市、桃園市、苗栗縣為「黃色燈號」，須注意攝氏36度高溫出現。

▲氣象局發布「高溫資訊」，提醒北部、東半部民眾，務必留意連日高溫。（圖／翻攝中央氣象局官網）
▲氣象局發布「高溫資訊」，提醒北部、東半部民眾，務必留意連日高溫。（圖／翻攝中央氣象局官網）
炎熱氣溫也讓許多民眾出門後，身體出現不適感。對此，胸腔暨重症專科黃軒就點出人體即將中暑的「4大前兆」

🟡熱水腫：一般暴露在熱環境內，身體為避免過熱，會有出現血管擴張的情況，身體試圖盡可能把過多的熱量散發到系統外，從而使很多血液積聚在腳踝中，形成腳踝的局部水腫。
🟡熱紅疹：天氣熱時，流汗的機制也會被干擾，若皮膚上出現細小的紅點並有刺感，那就是「熱疹」 ，當汗水孔被阻塞時，也會會引起皮疹。
🟡熱痙攣：通常發生於身體大量流汗，卻又未及時補充水分、電解質時，導致肌肉出現痙攣，治療上大多為遠離熱源、口服或靜脈注射水分電解質補充。
🟡熱暈厥：當因為出汗和血壓低，失去大量體液時，血液會暫時沒有流向大腦，引發「頭暈」。

▲極端高溫來了！國健署提醒，如果大量出汗，甚至出現頭痛、說話喘、臉色蒼白等4症狀，很可能就是熱衰竭，嚴重時就會變成中暑，死亡率高達80%。（示意圖／記者陳明中攝）
▲極端高溫來了！國健署提醒，如果大量出汗，甚至出現頭痛、說話喘、臉色蒼白等4症狀，很可能就是熱衰竭，嚴重時就會變成中暑，不趕快處理恐引發休克。（示意圖／記者陳明中攝）
過去童綜合醫院急診醫學部主任魏智偉也提醒，若出現大量出汗、頭痛、說話喘、臉色蒼白等4症狀，很可能就是熱衰竭，嚴重時就會變成中暑，不趕快處理恐引發休克，中暑患者的死亡機率約為30%-80%。

魏智偉表示，中暑是種多種器官的衰竭，致死率高，最好的防範措施就是「不要硬扛」，一旦出現不適就要馬上到陰涼處休息、補充水分電解質若是過了30分鐘症狀仍未緩解，就要馬上就醫，以免發生憾事。

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