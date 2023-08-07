中暑症狀有哪些？醫揭「4大前兆」　緩解方法曝：沒改善馬上就醫

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炎熱氣溫也讓許多民眾出門後，身體出現不適感。對此，胸腔暨重症專科黃軒就點出人體即將中暑的「4大前兆」：
🟡熱水腫：一般暴露在熱環境內，身體為避免過熱，會有出現血管擴張的情況，身體試圖盡可能把過多的熱量散發到系統外，從而使很多血液積聚在腳踝中，形成腳踝的局部水腫。
🟡熱紅疹：天氣熱時，流汗的機制也會被干擾，若皮膚上出現細小的紅點並有刺感，那就是「熱疹」 ，當汗水孔被阻塞時，也會會引起皮疹。
🟡熱痙攣：通常發生於身體大量流汗，卻又未及時補充水分、電解質時，導致肌肉出現痙攣，治療上大多為遠離熱源、口服或靜脈注射水分電解質補充。
🟡熱暈厥：當因為出汗和血壓低，失去大量體液時，血液會暫時沒有流向大腦，引發「頭暈」。
過去童綜合醫院急診醫學部主任魏智偉也提醒，若出現大量出汗、頭痛、說話喘、臉色蒼白等4症狀，很可能就是熱衰竭，嚴重時就會變成中暑，不趕快處理恐引發休克，中暑患者的死亡機率約為30%-80%。
魏智偉表示，中暑是種多種器官的衰竭，致死率高，最好的防範措施就是「不要硬扛」，一旦出現不適就要馬上到陰涼處休息、補充水分電解質，若是過了30分鐘症狀仍未緩解，就要馬上就醫，以免發生憾事。