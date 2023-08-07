控中國非法發射水砲　菲稱永不放棄南海爭議島嶼

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馬拉雅（Jonathan Malaya）告訴媒體記者，「特此強調，我們永遠不會放棄愛尤銀礁（Ayungin Shoal）」，以菲律賓名稱稱呼位於南沙群島（Spratly Island）的仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）。
菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos）今天表示，馬尼拉為此召見了中國駐菲律賓大使黃溪連。
這起事件發生於5日，當時菲律賓海岸防衛隊正在護送數艘包租船，這些船為駐紮在仁愛暗沙的菲律賓軍事人員運送糧食、水、燃料和其他物資。
每年有數兆美元的船運貿易通過南海，而中國宣稱擁有幾乎整個南海的主權，無視2016年荷蘭海牙（Hague）常設仲裁法院（PCA）作出的裁決，裁決認定中國擁有南海大部分主權的歷史主張並無根據。
菲律賓軍方和海岸防衛隊指控中國海警在補給任務中進行攔截並發射水砲的行為違反國際法，導致其中一艘包租船無法抵達仁愛暗沙。另一艘包租船成功卸貨。
中國昨天表示，已對「非法」進入中國水域的菲律賓船隻採取「必要管控」。
仁愛暗沙距離菲律賓巴拉旺島（Palawan Island）約200公里，距中國最近的主要陸地海南島超過1000公里。
馬尼拉當局表示，中國海警和海軍艦艇經常阻攔或跟蹤在這片爭議性海域巡邏的菲律賓船隻。（譯者：王嘉語/核稿：戴雅真）1120807