分發入學下週放榜　專家估台大理工220級分、財金230級分起跳

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劉駿豪表示，今年分科測驗報名人數大增，競爭會比去年激烈，因此許多去年好康校系，今年的分數都會回歸正常，而今年落點分數也會往上調一些，以理組採計五科（國、英、數甲、物理、化學）來看，台大今年門檻為220級分，比去年高約5級分，清交成門檻是200級分、中字輩門檻為180級分。
二、三類組落點，劉駿豪以採計英、數甲、物、化四科來看，預估台大電機系約222級分、清大電機甲組218級分、中央電機系190級分；以採計五科（國、英、數甲、物、化）來看，清大電資學院學士班甲組為272級分、交大資工甲組267級分、清大資工甲組261級分、清大電資學院學士班乙組257級分、台大材料系為257級分。
至於醫牙門檻，劉駿豪預估今年自費醫牙門檻為260級分左右、公費醫門檻約255級分；台大醫學系283級分、台大牙醫系277級分、陽明醫學系277級分、成大醫學系275級分、中國醫醫學系269級分、高醫牙醫系259級分、北醫大醫學系280級分、馬偕醫學系273級分。
至於一類組採計加重紊亂，他粗估台大法律財法組為288級分、台大財金系A組230級分、台大財金系B組為255級分。
升學輔導機構「樂學網」也說，今年不可能「低分高就」，甚至許多校系的分數可能會出現上升的現象，預估醫牙門檻為五科原始分數249.9分以上，台大醫科的分數是281.9分；預估一類的文科校系，中字輩五科原始分數為220分、商科中字輩四科分數為175分，台大財金A組門檻為三科151分、台大財經B組則是五科要有226分。
樂學網預估二類組的頂大分數為五科203分，中字輩五科183分。至於第一志願「台大電機」，門檻為五科221分，同樣熱門的「台大資工」，分數要達五科213分。