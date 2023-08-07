名家論壇》單厚之／是主流民意，還是政治「釘子戶」？

我是廣告 請繼續往下閱讀
郭台銘赴美前拋出「主流民意大聯盟」，也是類似的思維。郭董沒有解釋所謂的「主流民意大聯盟」與所謂的「非綠大聯盟」、「政黨輪替大聯盟」有什麼差異。但大概可以聽出郭董也不承認自己民調落居「老四」的現實，認為「主流民意」都是支持自己的，自己才能夠成為代表主流民意的「盟主」。
但郭董的處境比起當年的韓國瑜更糟，韓國瑜當時還是一對一，選票上只有蔡英文和韓國瑜兩個選項，聲稱民心高於民調還有很多藍軍不得不買單；但郭台銘如今卻是四人之末，民調僅10~15%，若要學韓國瑜「蓋牌」，不小心就會「蓋」到個位數去。
更遑論韓國瑜當年還有聲勢驚人的死忠韓粉，即便民調不佳，但同溫層真的「熱呼呼」。而如今圍繞在郭台銘身邊的「主流」，都是唯利是圖的地方派系，除了日前退黨的彰化縣議長謝典林之外，其餘多數都在國民黨和郭台銘之間游移，不敢真的和國民黨切割，既談不上死忠、同溫層的熱度也不足。一群牛鬼蛇神臨時組合的烏合之眾，再怎麼樣也無法包裝成正義之師。
雖然7月23日國民黨全代會已經正式提名侯友宜，但因為侯友宜聲勢弱，所以不敢也不想和派系提前決裂，既然無力處理，郭台銘也還沒宣布參選，就只能容忍派系和郭台銘眉來眼去。但一旦郭台銘參選的態勢變得明顯，國民黨自然不得不和郭台銘開戰，屆時所有幫郭台銘連署的地方派系，都要面對黨紀的壓力，恐怕沒有多少會留在郭台銘身邊。
「大聯盟」有兩種，一種是「現在進行式」的誓師大會，就是現在的挺郭派系共組一個聯盟，力挺郭董獨立參選到底；另一種則是「未來式」的聯盟，本質上與「非綠大聯盟」或「政黨輪替大聯盟」無異，主要是「以戰逼和」、拉抬郭台銘的行情，然後由郭台銘來主導或擔任「盟主」。
如果是前者，成立當下就可以改名為「敬陪末座大聯盟」，即便郭董再有「鈔能力」，地方派系也不會全力投入一場必輸的大選，斷了派系未來的生路。如果是後者，姑且不論藍、白兩黨主觀上沒有意願，會不會讓郭台銘予取予求，即便是有意願，以國民黨現在的亂象，也沒有人有能力和心力，來和郭董談整合的問題。
前幾天彰化縣北斗鎮長補選，無黨籍的顏宏霖勝出，郭台銘立刻在臉書上說「這就是主流民意大聯盟」，為自己打了一劑強心針。但國民黨根本沒有提名自己的候選人，顏宏霖是柯文哲支持、藍營暗助的情況下當選，和郭台銘自身的狀況天差地別。郭董以這樣的「代入」，上升到自己才是主流民意，不僅不切實際，格局也小了。
政治最終講究的還是實力原則，郭董的根基是虛浮的派系，人設與基礎又有天大的落差，聲稱自己是主流民意，實際上卻像是政治「釘子戶」，拿著自己的一畝三分地就獅子大開口，要所有人不僅得讓他，還要以他為尊。這樣的大聯盟終究只是空中樓閣，遲早是要破滅的。
●作者：單厚之／資深媒體人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com