蔡英文赴南投仁愛鄉勘災　下令三指示「全力守護國人安全」

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蔡英文感謝此次投入運送和籌募物資的所有夥伴，提供每個地方需要的物資，真的很不簡單。她肯定台灣民間發揮組織力量，井然有序地提供物資，並對所有人員的辛勞再次表達謝意，並請大家注意自身安全。
隨後，蔡英文驅車前往公路總局進駐點南豐村加油站，聽取各相關單位報告災情現況與應變情形，瞭解搶修進度及後續災後復建策略與規劃。
蔡英文聽取完簡報後也進行裁示，首先感謝所有在第一線辛苦的工作夥伴，在最短的時間，做出最大的努力，讓整體復原工作持續進行。她要謝謝大家的努力，希望這項工作能儘快完成。
蔡英文表示，過去幾天，因為卡努颱風外圍環流的影響，南投仁愛鄉24小時累積雨量，一度破歷史紀錄，造成嚴重災情。昨天行政院副院長鄭文燦、交通部長王國材及內政部長林右昌，都來到南投掌握災情。中央一定會全力協助地方，進行救災及災後復原工作。
蔡英文提到，稍早已前往謝緯紀念營地，了解物資狀況。而南豐村加油站這裡，遭到土石流淹沒、阻斷道路。現在台14線埔霧公路南豐路段已經搶通，工作人員正在積極處理道路上的大量土石。
蔡英文進ㄧ步說明，為了因應落石情況，每天清晨公路總局都會派員巡查路況，如果有道路受阻情況，會盡快排除；針對道路出現裂縫，也會盡速回填。她要感謝公路總局第二區養護工程處，因應颱風來襲，預先將機具進駐，並在災情發生後，漏夜搶修道路和巡查有無受困民眾。
蔡英文認為，接下來有三項工作，要請大家繼續全力執行。第一，務必盡速恢復台14線、台14甲線，讓縣府和鄉公所能夠進入部落搶修。目前仁愛鄉重要聯外道路台14線，仍有部分坍塌狀況發生，交通部公路總局剛在簡報裡提到，現在正加快處理土方清運、沿線災點強固、交通安全維護等工作，來加速復建工程；另外，投83、85、87、89線道路，也在持續搶修中。請公路總局務必提供縣府必要協助。她已經指示國軍中部第五作戰區，動員人員、機具、車輛配合，加快搶修的進度、協助各項勤務。
蔡英文說，第二，務必先穩定仁愛鄉的民生需求，穩定供水、供電，穩定物資供給。道路搶通到哪裡，台電的同仁就會搶修到哪裡。搶通的部分，大部分都已修復電力，並持續進行復電工作。現在應該還有270多戶，需要後續加速處理。
蔡英文指出，各部落簡易自來水的系統損壞情況，關於民眾用水，除了提供礦泉水，請經濟部及內政部消防署，持續安排水車送水，也要盡快修復自來水系統。
蔡英文進一步指出，目前，國防部和空勤總隊，透過空投，總共運送2.4噸的物資，並且以直升機載運、吊掛有就醫需求的病患。包括孕婦、洗腎及心臟病患者，都已經送醫。無法空投的村莊，也經由車輛運送到仁愛鄉公所，陸續進行物資補充工作。後續，民生物資會先送到謝緯紀念營地，並由鄉公所統籌發放。
蔡英文提到，通訊部分，交通部已經請中華電信先完成市話恢復，再完成行動電話基地台復話。中華電信也出動行動通訊車，讓部分災區的手機可以使用。
蔡英文表示，第三是務必做好損害的補償與災後重建計畫。關於農損，行政院相關部會，農業部、原民會協助農損的調查跟補償，盡量「從速、從寬、從優」。至於災損部分，在縣府盤查道路、橋梁邊坡等基礎設施的修繕經費之後，行政院會全力支持，與地方政府一起做好災後重建。救災非常辛苦，她要再次感謝所有堅守崗位，在第一線救災的同仁和相關各單位，也請大家務必注意自身安全。
最後，蔡英文強調，不論是救災或是災後重建工作，中央都會與地方一起繼續合作、打拚，全力守護國人的安全，讓受災的區域能夠盡快恢復。