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蔡英文赴南投仁愛鄉勘災　下令三指示「全力守護國人安全」

▲蔡英文在部會首長陪同下前往南投縣仁愛鄉勘災，下令三指示要求全力執行。（圖／總統府提供）
▲蔡英文在部會首長陪同下前往南投縣仁愛鄉勘災，下令三指示要求全力執行。（圖／總統府提供）

記者陳威叡／台北報導

受到卡努颱風外圍環流的影響，南投縣仁愛鄉發生嚴重災情，總統蔡英文今（7）日下午在行政院副院長鄭文燦陪同下前往南投勘災，並下達三指示，包括道路搶通、穩定民生需求與做好損害的補償與災後重建計畫，強調中央ㄧ定會全力協助地方，守護國人安全，讓受災區域盡快恢復。

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蔡英文抵達南投後，先前往埔里謝緯紀念營地，聽取台灣基督長老教會及台灣原住民族賽德克族青年會說明仁愛鄉轄內各村救災物資分配與相關作業情形。

蔡英文感謝此次投入運送和籌募物資的所有夥伴，提供每個地方需要的物資，真的很不簡單。她肯定台灣民間發揮組織力量，井然有序地提供物資，並對所有人員的辛勞再次表達謝意，並請大家注意自身安全。

隨後，蔡英文驅車前往公路總局進駐點南豐村加油站，聽取各相關單位報告災情現況與應變情形，瞭解搶修進度及後續災後復建策略與規劃。

蔡英文聽取完簡報後也進行裁示，首先感謝所有在第一線辛苦的工作夥伴，在最短的時間，做出最大的努力，讓整體復原工作持續進行。她要謝謝大家的努力，希望這項工作能儘快完成。

蔡英文表示，過去幾天，因為卡努颱風外圍環流的影響，南投仁愛鄉24小時累積雨量，一度破歷史紀錄，造成嚴重災情。昨天行政院副院長鄭文燦、交通部長王國材及內政部長林右昌，都來到南投掌握災情。中央一定會全力協助地方，進行救災及災後復原工作。

蔡英文提到，稍早已前往謝緯紀念營地，了解物資狀況。而南豐村加油站這裡，遭到土石流淹沒、阻斷道路。現在台14線埔霧公路南豐路段已經搶通，工作人員正在積極處理道路上的大量土石。

蔡英文進ㄧ步說明，為了因應落石情況，每天清晨公路總局都會派員巡查路況，如果有道路受阻情況，會盡快排除；針對道路出現裂縫，也會盡速回填。她要感謝公路總局第二區養護工程處，因應颱風來襲，預先將機具進駐，並在災情發生後，漏夜搶修道路和巡查有無受困民眾。

蔡英文認為，接下來有三項工作，要請大家繼續全力執行。第一，務必盡速恢復台14線、台14甲線，讓縣府和鄉公所能夠進入部落搶修。目前仁愛鄉重要聯外道路台14線，仍有部分坍塌狀況發生，交通部公路總局剛在簡報裡提到，現在正加快處理土方清運、沿線災點強固、交通安全維護等工作，來加速復建工程；另外，投83、85、87、89線道路，也在持續搶修中。請公路總局務必提供縣府必要協助。她已經指示國軍中部第五作戰區，動員人員、機具、車輛配合，加快搶修的進度、協助各項勤務。

蔡英文說，第二，務必先穩定仁愛鄉的民生需求，穩定供水、供電，穩定物資供給。道路搶通到哪裡，台電的同仁就會搶修到哪裡。搶通的部分，大部分都已修復電力，並持續進行復電工作。現在應該還有270多戶，需要後續加速處理。

蔡英文指出，各部落簡易自來水的系統損壞情況，關於民眾用水，除了提供礦泉水，請經濟部及內政部消防署，持續安排水車送水，也要盡快修復自來水系統。

蔡英文進一步指出，目前，國防部和空勤總隊，透過空投，總共運送2.4噸的物資，並且以直升機載運、吊掛有就醫需求的病患。包括孕婦、洗腎及心臟病患者，都已經送醫。無法空投的村莊，也經由車輛運送到仁愛鄉公所，陸續進行物資補充工作。後續，民生物資會先送到謝緯紀念營地，並由鄉公所統籌發放。

蔡英文提到，通訊部分，交通部已經請中華電信先完成市話恢復，再完成行動電話基地台復話。中華電信也出動行動通訊車，讓部分災區的手機可以使用。

蔡英文表示，第三是務必做好損害的補償與災後重建計畫。關於農損，行政院相關部會，農業部、原民會協助農損的調查跟補償，盡量「從速、從寬、從優」。至於災損部分，在縣府盤查道路、橋梁邊坡等基礎設施的修繕經費之後，行政院會全力支持，與地方政府一起做好災後重建。救災非常辛苦，她要再次感謝所有堅守崗位，在第一線救災的同仁和相關各單位，也請大家務必注意自身安全。

最後，蔡英文強調，不論是救災或是災後重建工作，中央都會與地方一起繼續合作、打拚，全力守護國人的安全，讓受災的區域能夠盡快恢復。

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