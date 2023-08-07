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Jaguar 暫時退場，JLR 謙悅桃園旗艦展示暨服務中心正式開幕

▲ Jaguar 暫時退場，JLR 謙悅桃園旗艦展示暨服務中心正式開幕
▲ Jaguar 暫時退場，JLR 謙悅桃園旗艦展示暨服務中心正式開幕

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針對大桃園地區，JLR Taiwan 台灣捷豹路虎攜手授權經銷商謙悅桃園積極佈局，斥資近新台幣 5 億元，全球首座依循集團最新「Arch 1.5 」設計概念打造而成的旗艦據點 - 謙悅桃園旗艦展示暨服務中心正式開幕。全新落成的旗艦據點坐落於桃園汽車銷售一級戰區，除了以嶄新姿態重新宣誓進入大桃園地區的決心，並透過長期在地耕耘所累積的經驗，通盤配置最適切的展示、保修等專業服務，全面升級在地服務量能，為大桃園地區帶來煥然一新的現代奢華購車體驗。

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全新落成的謙悅桃園旗艦展示暨服務中心選址桃園市八德區中華路 258 號，地處桃園南北雙向連結的主要幹道上，離南桃園交流道僅需五分鐘車程，具備高度的交通便利性。旗艦展示暨服務中心總建坪達到 800 坪，採地上兩層設計，依循集團最新「Arch 1.5 」設計概念，建物正面玻璃圍幕與牆面比例提升至 70:30，除了強化視覺上更具現代奢華的第一眼印象，並有效導入更多室外光線，創造通透明亮的展示空間。位於一樓的展車區域採集團最新「House of Brands」策略配置，可完整展示 Range Rover、Defender 與 Discovery 三品牌新車，讓客戶於賞車時就能感受各大車系獨到魅力。接待櫃台、客休區、洽談空間等區域，也依循全新設計規範打造，實現專屬於 JLR 的現代奢華質感氛圍。

新世代設計概念的導入，除肉眼可視範圍外，細節之處也是建構奢華質感空間氛圍時一個的重要環節。全新的旗艦據點內使用 JLR 與頂級香氛品牌 Air Aroma 合作的專屬香氛，創造專屬的氣味記憶；同時，JLR Taiwan 台灣捷豹路虎也攜手瑞士頂級膠囊咖啡機品牌 Nespresso 與英國尊崇創造生活藝術的天然有機保養品牌 Bamford 兩大國際知名品牌，全方位強化感官體驗，使不論購車或回廠的客人都能感受更為現代奢華的舒適服務體驗。

針對車主回廠服務，全新設立的維修服務中心也進行全盤的構思與優化，車主回廠時，於一樓平面即可進入據點後方的維修服務中心，並有專人即時接待，提供快速便利的回廠流程；二樓則設有美容鍍膜中心並針對電動車設置專屬維修工位，完整建構從保養維修、鈑噴到汽車美容一條龍的保修服務。服務量能方面，包含電動車專屬維修工位在內，共設立 7 座維修工位，廠內亦設置 TAIL 特爾電力 200kW DC 直流雙槍充電樁設備，車主可輕鬆透過 APP 進行操作；專業維修技師團隊中，有 6 位取得英國原廠專業技師認證，並配有電動車維修認證技師，提供不論動力與車型的所有車主，皆能享有快速且安心的回廠檢修服務。

謙悅汽車在桃園擁有豪華進口車 40 年經營經驗，於 2020 年加入 JLR 大桃園地區經銷體系，期間不斷優化銷售與服務體系，與 JLR Taiwan 台灣捷豹路虎攜手提供北台灣現代奢華的客戶體驗。歡迎所有車迷朋友們親臨參觀，感受最具英倫品味的現代奢華購車服務。

JLR 授權經銷商謙悅桃園

謙悅桃園旗艦展示暨服務中心

(03) 370-9911

桃園市八德區中華路258號

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