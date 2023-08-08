重陽禮金今1500元紅包今開領 約55萬人受惠資格管道一次看
台北市今（112）年恢復發放重陽敬老金，自8月8日起自9月7日，年齡滿65歲以上（原住民55歲以上）長者將可以領取1500元現金，可持敬老卡至各捷運站悠遊卡加值機、4大超商等靠卡領取，後續也有現金匯款、區公所指定地點及時間領取方式致送，人瑞則是由各區公所里幹事到府致送；全市預計有55萬名長者受益。
記者邱新博／台北報導
根據台北市社會局公告，發給對象為設籍北市至重陽節當日（10月23日）已達3個月以上，年滿65歲至98歲（原住民為55歲至88歲），即47年12月31日前（含原住民57年12月31日）前出生的長者，致送1500元；99歲（原住民為89歲）以上，即13年12月31日（含原住民23年12月31日）前出生的長者致送1萬元及禮品1份。
社會局表示，一般長者8月8日至9月7日優先以敬老卡（含註記敬老之愛心卡）可持卡至北市各捷運站悠遊卡加值機、4大超商、美廉社及101購物中心B1服務台等地點靠卡，領取重陽禮金。列冊低收、中低及中低老津長者將於8月7日直接入帳至本人帳戶。
社會局指出，這次首推出線上申請重陽禮金匯款系統，長者可選擇匯款至本人郵局或台北富邦銀行帳戶領取重陽禮金，只要在7月26日至8月31日前至社會局網站填寫申請，10月3日將匯款入帳。希望領取現金的長者，可於10月12日至11月13日前往設籍區公所公布之定點及時間領取，若來不及於以上時段領取，可於11月14日至12月31日線上申請補發；99歲以上人瑞將於9月至11月中由里幹事親送禮品及禮金到府。