老高回應遭批公關災難！呂秋遠揭認定抄襲關鍵：著作權法不簡單
擁有585萬訂閱的YouTuber「老高與小茉」被「藍泉媽媽」指控多項抄襲行為，輿論發酵後，老高二度回應強調從沒說自己是原創，事後又刪除聲明。律師呂秋遠也對此發表看法，認為老高的回應是「嚴重的公關災難」，他也說明「抄襲，是違反著作權法的，可是著作權法沒這麼簡單，要比對的項目實在太多。」
記者薛羽彤/綜合報導
呂秋遠指出老高到底有沒有抄襲，在著作權法這部分，需要逐一比對，他認為若真的是抄襲，「也不需要在道德上大加撻伐，畢竟法律都違反了，哪還需要討論這人有沒有道德？」只需要由日本原創者提告，就可以真相大白，「判刑、賠償、下架，都是應該的。」
不過，呂秋遠也強調，法律還沒有判決老高是否違反著作權法，大家僅聽「藍泉媽媽」的說明，他坦言「只是有人說抄襲，這部影片有問題，我們就認為很有問題，是不是不太好？」
呂秋遠指出老高的影片內容其實迎合了部分人，「請不要把喜歡聽某些節目的人，一概打成沒腦袋、沒思想的笨蛋。或許，他們只是想要放鬆」，最後，他也強調老高這次面對爭議的回應「是公關上很嚴重的災難」，但並非「支持」就等於「無腦」，「人生，總不能老是拿著自己的觀點，對別人指指點點，要人家按照我們的生活方式過活。」