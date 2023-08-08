MLB／「拳上」！白襪Tim Anderson與Ramirez出拳互毆都被禁賽
美國職棒（MLB)大聯盟芝加哥白襪與克里夫蘭守護者6日賽事，兩隊看板球星Tim Anderson與Jose Ramirez場上發生衝突，兩人都揮拳互毆，引發雙方板凳清空，大聯盟官方宣佈，Tim Anderson將被禁賽6場，而Jose Ramirez則將被禁賽3場。兩人都選擇上訴。
記者吳政紘/綜合報導
事件發生要回到6局下，Tim Anderson觸殺Ramirez，但Ramirez不滿對手觸殺方式，還起來用手跟他叫罵，這時Tim Anderson脫掉手套、擺出拳擊架式，當場上演大聯盟版的「拳擊賽」，兩人出拳互毆，最後Anderson被一記右勾拳KO倒地。
Ramirez提到，對手「不尊重」比賽，白襪總教練Pedro Grifol，和守護者總教練Terry Francona和三壘指導教練Mike Sarbaugh都被趕出場。
大聯盟宣布，Tim Anderson將被禁賽6場，Ramirez則禁賽3場，還有罰款，守護者投手Emmanuel Clase等其他總教練、隊友都被禁賽1場，罰款金額不公開大聯盟也都各自處罰罰款。