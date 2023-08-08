名家論壇》蕭徐行／侯友宜的三安　台灣安居樂業的生存密碼

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然而這樣的政治操作，除了有利於個人聲勢的提升外，卻反讓中美關係的武裝對立瞬間提高，兩大強國往武裝衝突的路更靠近一步，根本無助於台灣的安全，反而讓台灣在國際危機的排名地位竄升至第一位。尤其，中國在裴洛西訪台期間所採取的文攻武嚇，軍事演習，更是台灣過去安全底線的「台海中線」完全被弭平抹去，甚至人民解放軍一年來數次的進入我國防空識別區，滑過我國領空領海，我與美軍只能坐看共軍的行動，完全沒有嚇阻的能力。這都只是讓台灣更陷進中共軍隊的「鉗形包圍圈」中，讓兩岸對抗更為乏力。
近來美國體認到一味的對抗中國，對於美國國家發展並非全然有利，所以開始尋求和中國對話與合作的機會，美方就強調台灣問題只是美中關係的一個議題之一，並不因為雙方對於台灣立場的分歧而放棄與中國交流對話的需要。美方更強調，鼓勵台灣海峽兩岸的雙方多多進行對話，尤其是有助和平交流的對話。美國更是強調對於中國交往仍然是秉持「一個中國」政策，要求兩岸維持現狀，反對兩岸出現任意片面改變現狀的措施與行為。
直白地說，美國人所要求的兩岸關係就是侯友宜一再重申的，保衛中華民國主權獨立與領土完整，也反對改變現狀的「一國兩制」及「台灣獨立」。侯友宜訪問日本提到兩岸關係時，展現了這樣的態度，也就是台灣基於地緣政治的責任，民眾安居樂業的期許，執政者必須成為安全的穩定者，和平的追求者，不要成為「麻煩的製造者」。侯友宜就說，國民黨執政時，台灣跟日本談的是觀光休閒，這次他訪日被問的卻是台海局勢、會不會打仗，這場選舉選的是和平與戰爭，他會讓台灣安全、日本安心。
相對於侯友宜在兩岸議題上所展現的「沉穩」、「可信任性」，從而漸漸受到美日兩國決策高層的信賴，民進黨總統參選人賴清德過往宣示的「務實台獨工作者」形象始終讓美國人不信任。拜登政府有鑒於美國總統大選逐日逼近，為了連任必須好好管控中美關係，乃對於任何挑釁中國的行為與言論逐一避免，所以賴清德的「走入白宮」說，才會引起美國的不滿，擔憂這種選舉語言容易造成無謂的糾紛與衝突。簡單來說，賴清德就是會在言語上有很多聳動的言行有點不穩定，例如賴清德很少提到中華民國，動輒就提起中國在威嚇台灣，美國人很精明，指的是對待賴清德跟蔡英文的區別。美國恐怕會有很多人認為，賴清德比較像陳水扁，而不是蔡英文。
中國將統一台灣作為基本國策，這個理念自然讓台灣感覺威脅；然而，中國近來國內發展問題重重，例如國內經濟發展不順、年輕人失業率高、國家債務壓力沉重，如今又因為颱風肆虐造成山河殘破，民眾損失沉重、基礎建設百廢待舉，這些都必須優先解決，台灣問題並非中國的首要議題，民進黨仍一味地在言詞上挑釁，無疑的是希望惹毛對岸，以重新操作抗中牌來贏取選戰。
「台海安定、台灣安全、沒有戰爭，讓世界安心」，必須要自立自強外，還要加強與中美日等國的交流溝通，這是說易行難的一個方向；但是最重要的為政者是否仍抱持「以民為本」的「初心」，會考慮民眾的安危以及國家的生存，不是只考慮和平或戰爭哪樣有利於自己的私利及選舉。能真正以民為主才能讓民眾安居樂業，讓台灣人民永續發展。
●作者：蕭徐行／資深媒體人
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