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名家論壇》蕭徐行／侯友宜的三安　台灣安居樂業的生存密碼

▲侯友宜強調一定會努力讓「台海安定、台灣安全，讓日本安心、沒有戰爭」，博得日本官方與輿論界讚許的評價。（圖／記者陳明中攝，2023.08.07）
▲侯友宜強調一定會努力讓「台海安定、台灣安全，讓日本安心、沒有戰爭」，博得日本官方與輿論界讚許的評價。（圖／記者陳明中攝，2023.08.07）

文／蕭徐行

侯友宜強調一定會努力讓「台海安定、台灣安全，讓日本安心、沒有戰爭」；他的這番話博得日本官方與輿論界讚許的評價。如何維護東亞的安全不僅是主要大國中美日三者共同的責任，身處世界火藥庫之一的台灣地區領導人們更要把追求和平、避免戰爭當作保護美麗島的重責大任。沒有和平，台灣民眾如何安居樂業，永續生存；發生戰爭，毀掉的不僅是台民的生存權，也是世界經濟的大災難。

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美國前眾議院議長裴洛西不顧中國的反對以及拜登政府的勸阻，堅持於去年8月訪問台灣，讓台美高層交流寫下新紀錄，但也讓台海危機瞬間跳級，令人膽戰心驚。訪台屆滿1週年之際，裴洛西再次發表聲明，重申一年前來台灣的交流訪問向世界發出明確信號，即美國與台灣站在一起。聲明進一步指出，一年來台美關係持續深化，當世界面臨民主與獨裁的嚴峻選擇時，美國與台灣人民的團結一如既往地重要。是的，裴洛西的勇敢出訪，為她帶來了極高的聲量，也讓美國國會議員們有樣學樣，把操作抗中牌視為是競選中可以炒高聲勢的捷徑。

然而這樣的政治操作，除了有利於個人聲勢的提升外，卻反讓中美關係的武裝對立瞬間提高，兩大強國往武裝衝突的路更靠近一步，根本無助於台灣的安全，反而讓台灣在國際危機的排名地位竄升至第一位。尤其，中國在裴洛西訪台期間所採取的文攻武嚇，軍事演習，更是台灣過去安全底線的「台海中線」完全被弭平抹去，甚至人民解放軍一年來數次的進入我國防空識別區，滑過我國領空領海，我與美軍只能坐看共軍的行動，完全沒有嚇阻的能力。這都只是讓台灣更陷進中共軍隊的「鉗形包圍圈」中，讓兩岸對抗更為乏力。

近來美國體認到一味的對抗中國，對於美國國家發展並非全然有利，所以開始尋求和中國對話與合作的機會，美方就強調台灣問題只是美中關係的一個議題之一，並不因為雙方對於台灣立場的分歧而放棄與中國交流對話的需要。美方更強調，鼓勵台灣海峽兩岸的雙方多多進行對話，尤其是有助和平交流的對話。美國更是強調對於中國交往仍然是秉持「一個中國」政策，要求兩岸維持現狀，反對兩岸出現任意片面改變現狀的措施與行為。

直白地說，美國人所要求的兩岸關係就是侯友宜一再重申的，保衛中華民國主權獨立與領土完整，也反對改變現狀的「一國兩制」及「台灣獨立」。侯友宜訪問日本提到兩岸關係時，展現了這樣的態度，也就是台灣基於地緣政治的責任，民眾安居樂業的期許，執政者必須成為安全的穩定者，和平的追求者，不要成為「麻煩的製造者」。侯友宜就說，國民黨執政時，台灣跟日本談的是觀光休閒，這次他訪日被問的卻是台海局勢、會不會打仗，這場選舉選的是和平與戰爭，他會讓台灣安全、日本安心。

相對於侯友宜在兩岸議題上所展現的「沉穩」、「可信任性」，從而漸漸受到美日兩國決策高層的信賴，民進黨總統參選人賴清德過往宣示的「務實台獨工作者」形象始終讓美國人不信任。拜登政府有鑒於美國總統大選逐日逼近，為了連任必須好好管控中美關係，乃對於任何挑釁中國的行為與言論逐一避免，所以賴清德的「走入白宮」說，才會引起美國的不滿，擔憂這種選舉語言容易造成無謂的糾紛與衝突。簡單來說，賴清德就是會在言語上有很多聳動的言行有點不穩定，例如賴清德很少提到中華民國，動輒就提起中國在威嚇台灣，美國人很精明，指的是對待賴清德跟蔡英文的區別。美國恐怕會有很多人認為，賴清德比較像陳水扁，而不是蔡英文。

中國將統一台灣作為基本國策，這個理念自然讓台灣感覺威脅；然而，中國近來國內發展問題重重，例如國內經濟發展不順、年輕人失業率高、國家債務壓力沉重，如今又因為颱風肆虐造成山河殘破，民眾損失沉重、基礎建設百廢待舉，這些都必須優先解決，台灣問題並非中國的首要議題，民進黨仍一味地在言詞上挑釁，無疑的是希望惹毛對岸，以重新操作抗中牌來贏取選戰。

「台海安定、台灣安全、沒有戰爭，讓世界安心」，必須要自立自強外，還要加強與中美日等國的交流溝通，這是說易行難的一個方向；但是最重要的為政者是否仍抱持「以民為本」的「初心」，會考慮民眾的安危以及國家的生存，不是只考慮和平或戰爭哪樣有利於自己的私利及選舉。能真正以民為主才能讓民眾安居樂業，讓台灣人民永續發展。


●作者：蕭徐行／資深媒體人

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