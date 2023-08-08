諾蘭導演最新力作上映　《奧本海默》話題焦點大整理！

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而《奧本海默》的另一亮點就是由「鬼才導演克里斯多福諾蘭」所執導，諾蘭憑藉被網友喻為難以超越的神作—《全面啟動》，一舉晉升成為國際知名的好萊塢頂級導演，同時也累積了不少諾蘭粉，而這次的新作再獲好評，讓影迷直呼「這是諾蘭的又一部神作，裡面有很深的反戰意涵」、「不得不佩服諾蘭，把一部三小時的傳記電影拍得如此精彩」，覺得諾蘭本次挑戰極限三小時的片長，卻毫無冷場，並且是相當複雜的人物傳記類型電影，但無論是歷史考究的細節還原，還是故事編排、視覺與聲光效果的呈現，都能看出他強大的執導功力和用心程度。
此外，本部電影「演員卡司實力堅強」也不能錯過，網友提及「不得不說這部片很會選角，演起來就像歷史真實呈現」、「每個人演技都在線，一個比一個會演，其實看演技就值了」，稱讚每位選角以及演員的演出都非常完美。其中，擔綱主角的席尼墨菲與展現有別於鋼鐵人形象的小勞勃道尼更是備受熱議，影迷大讚「是衝著席尼墨菲去看的，超愛他出色的演技跟低調的形象，完全沒讓我失望」、「試爆成功後的劇情張力、緊湊強烈的戲感，完全靠他（小勞勃道尼）撐起一半以上」，認為兩位演員精湛的演出，將自己帶入角色之外，也成功牽動了觀眾的情緒，展現了精湛的演技。