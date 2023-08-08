藍轟蔡英文勘災「作秀」 劉世芳反嗆：有首長更糟、要救災隊等他
國民黨立法院黨團今（8）日舉行記者會，指控總統蔡英文昨日赴災區勘災影響交通，砲轟政府高層不要分批作秀。對此民進黨立法院黨團幹事長劉世芳指出，此次勘災救災速度並不慢，同時針對災民需求包括道路中斷、救援物資不足等儘速處理，「有沒有作秀大家心知肚明」。劉世芳更透露，有地方首長要求救災隊伍先等待後一起進入災區，這不是很好。
記者陳威叡／台北報導
對於國民黨團批評總統蔡英文等人到災區勘災作秀，劉世芳表示，本次颱風過後豪雨集中在中南部的山區，總統蔡英文首先做的並非先到現場，而是到救災指揮中心指揮國軍，認為本次勘災與救災速度並不慢，針對災民的需求包括吊掛、道路中斷與救援物資不足等儘速處理。
劉世芳說，有沒有作秀大家心知肚明，反而是有些地方首長，是要求救災隊伍先等待後一起進入災區，認為這不是很好。
至於國民黨立委孔文吉批評總統蔡英文勘災導致道路管制2小時，包括人車與農產品無法下山，劉世芳回應，農產品沒辦法下來，不是因為勘災而是因為路斷；副書記長洪申翰也補充，去勘災被罵作秀，不勘災被罵懶惰，任何做法都會被見縫插針批評，他認為總統蔡英文作為三軍統領，去勘災也是該做的事情。