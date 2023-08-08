父親節難過！養家男女不平權　6成6男性擔家計、育兒低標10萬元

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調查發現職場爸爸最大壓力源，包括經濟壓力62.1%、工作壓力58.9%、購屋壓力25.2%、配偶壓力22.1%以及育兒壓力20.4%。
職場爸爸認為夫妻合計的家庭總收入至少要10萬2,131元才養得起小孩。在家庭開銷分配方面，爸爸支付大部分占50.5%，其次是按雙方薪水比例共同分攤20.2%，全由爸爸支付佔15.7%、AA制／平均分攤佔10.5%、媽媽支付大部分佔2.1%，全由媽媽支付佔1%。
在科技業擔任工程師的吳先生，與交往5年多的女友在前年結婚，目前育有一子是7個月女寶寶。由於保母托嬰費用昂貴，也有照顧安全方面的擔心，兩人協調後，由原本在媒體業上班的老婆向公司請育嬰假，在家照顧小孩，家事夫妻輪流做。
為了上班通勤方便，吳先生選擇從基隆市搬到台北市租屋，一家三口住在中山區，房租高達2萬多元。吳先生坦言，有時會覺得心力交瘁、喘不過氣，因為家庭所有開銷，主要由他負擔，除房租外，從老婆產前產後入住月子中心，到小孩出生後的奶粉、尿布等育兒花費，以及台北高昂的生活成本和水電瓦斯，都由他負擔。
身為家中長子的他，還要固定給父母孝親費，再加上個人保險費，薪水扣除支出後實際能存下的儲蓄不算太多。
「錢要花在必要，不能花在想要」，吳先生有感而發的說，為了給妻小有更安穩的居住環境，以在台北買房為目標，他分析台北房價大概1500萬左右，頭期款加上裝潢維修、家具、電器大概還要額外準備500萬才夠，好在吳先生任職的幸福企業，有每年調薪制度，且免費供應員工午餐的福利，若發現有多出來的便當，他會帶回家當晚餐，能省則省，「畢竟大人再辛苦，也不能苦到孩子」。
1111人力銀行公關總監陳尹柔表示，隨著教育的普及以及行業型態的轉變，推升女性進入職場比例走揚，我國女性參與率自2012年起突破5成，雖然有逾半數女性具有經濟能力，但絕大多數的職場爸爸仍視養家為己任，調查顯示有高達66.2%男性是家中主要經濟來源，僅3成是由雙方共同負擔，顯示社會各界積極倡議男女平權，但在傳統觀念裡，男性仍被賦予養家重任。
陳尹柔說，在高呼性別平權的今時今日，依然脫離不了「男主外女主內」的思維框架，職場爸爸又要拼事業，又要扮演稱職爸爸，身心承受的壓力並不低，要維持家庭和樂，唯有夫妻互相體諒包容，婚姻之路方能走得長久融洽。