7-11霜淇淋變身寶可夢！皮卡丘限定杯「買1送1」 超萌湯匙免費送
7-11霜淇淋變身了！即起推出寶可夢聯名限定杯，黃色皮卡丘搭配「夏日芒芒」芒果霜淇淋，吸睛度百分百，除了限定造型外，買2支霜淇淋就送「超Ｑ皮卡丘湯匙」，並且整個8月的星期五六日，搭配icash pay支付，就可享有霜淇淋買1送1限定優惠。全家則是明起至13日，推出取貨送霜淇淋優惠券活動，凡消費者於活動期間內到全家門市取貨，即贈9元霜淇淋兌換券。
記者鍾怡婷/綜合報導
寶可夢粉絲快衝，7-11推出超萌聯名活動，現擠霜淇淋變身可愛皮卡丘，有「皮卡丘冰淇淋杯」、「皮卡丘甜筒紙套」，除了霜淇淋外，7-11 COLD STONE複合店，也可買到有皮卡丘圖案的可愛造型杯。並且明（9）日開始，買2支夏日芒芒霜淇淋、COLD STONE1杯經典尺寸，就加贈限量造型湯匙一支。
並且7-11在8月11日至13日、8月18日至20日、8月25日至27日，只要使用icash pay支付，就可享「霜淇淋買1送1」限定優惠。
全家則是8月9日起至13日，還有8月19日至23日，取貨送9元霜淇淋優惠券活動回歸，結帳時應出小白單，1件包裹可領1張9元霜淇淋兌換卷，單筆交易最多贈5張，也就是說單次取貨別超過5件包裹，否則也只能領取5張小白單。