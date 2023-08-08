基隆失控父衝市府陳情兒在校遭霸凌 警查出家暴轉介孩童後續輔導
一名男子因不滿小孩在校遭到霸凌，7月間衝到基隆市政府祕書長室陳情，因一時情緒失控與接洽的參議發生爭執，公然咆嘯情緒激動，經警員勸阻不聽遭法辦。今（8）日基隆市政府教育處長劉美蘭在市務會議上說明，經召開防制校園霸凌因應小組會議審查，調查結果依據陳述的相關霸凌皆不成立，而經警方調查其有多項前科與家暴過往，孩童有身心不適現象，經基隆市長謝國樑於會議中同意，將啟動後續輔導機制。
記者吳嘉億／綜合報導
基隆市政府教育處表示，該民眾多次至學校及教育局不理性溝通，經勸阻後仍心有不滿， 在7月18日以洽公名義進入秘書長室，因一時情緒失控，與接洽的參議發生爭執，公然咆嘯情緒激動，警方於第一時間趕到，經調查後發現該民眾曾有詐欺、違反職役職責、恐嚇、侵占等前科紀錄，並有兩起家暴紀錄。
基隆市政府教育處說明，孩童在校就學情況穩定，已請輔導教師協助，該孩也是輔導室長期追蹤與協助個案，學校也針對該孩童進行過多次個別晤談、系統會談、臨案協處、個案會議等相關輔導措施。
基隆市政府教育處強調，考量孩童的身心權益，建議可將孩童安置於市內慈暉班就讀，以利安排後續輔導，謝國樑也於會上同意規劃並指示輔導工作確實銜接，維護孩童身心健康照顧及學習權益，同時應避免家庭暴力再度發生。男子對於結果不滿提出申復，申復結果也預計於8月16日召開霸凌因應小組會議決議。
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