FTA前奏曲？專家看台美貿易倡議簽署過 提高台灣高科技產業機會
美國國會宣布「台美21世紀貿易倡議首批協定實施法案」，獲得美國總統拜登簽署生效，涵蓋關務行政及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業等5項議題。對此，專家今（8）日表示，這不僅代表是未來台灣政府與美國政府簽訂自由貿易協定（FTA）的基礎與前奏曲，協議中的貿易便捷化及數位貿易，可增加台灣高科技產業機會。
記者顏真真／台北報導
安永聯合會計師事務所稅務服務部執業會計師林宜賢指出，這次通過貿易協議簽署相當重要，除代表未來台灣政府與美國政府簽訂FTA的基礎與前奏曲，其中兩大重點包括貿易便捷化、數位貿易，對於台灣企業特別是高科技產業，更是非常好的機會。
首先是貿易便捷化，由於近年來台商與美國之間的貿易案更加頻繁，台灣半導體產業等高科技產業的投資增多，所以貿易便捷化能夠大大加速臺灣企業輸出之產品至美國海關通關到工廠的速度，提升台美企業之間的供應鏈效能。
再來是數位貿易，指的是台美之間產業有關服務或數據的無形貿易關係，對於兩國的高科技產業如人工智慧、大數據等數位化資訊，協定架構出既定的框架規則，以保護相關的供應鏈智慧化財產等資訊，也顯示美國看見台灣產業的價值。