父親節新書發表會！女兒登場分享溫馨往事 郭台銘哽咽拿手帕拭淚
鴻海創辦人郭台銘選在8月8日父親節，舉辦新書發表會活動。除妻子曾馨瑩入場陪同參加外，主辦單位也特別安排郭台銘的女兒，祝福郭台銘父親節快樂。見女兒突然現身，郭曉玲還分享一段與爸爸的溫馨故事後，郭台銘不禁眼角泛淚，拿出手帕拭淚。
記者翁子竣／台北報導
恰好今是8月8日父親節，郭台銘今下午攜妻子曾馨瑩，在台北誠品信義店舉行《郭爸爸寫給年輕人的30則備忘錄》新書發表會。當活動進行問答環節前，主辦單位特別安排郭台銘的兩位女兒，以神秘嘉賓身分進場獻花，祝福郭台銘父親節快樂。
郭曉玲先是開玩笑說， 「爸爸真的很忙，只在這場合才能堵到」。他提到，從小到大爸爸都說做事要用心，他也要分享一個小故事，20年前他送爸爸一個護照夾，送的時候沒想些什麼，直到3個月前壞了，爸爸才跟她說要換一個。
「我才知道20年都在用這個夾子」郭曉玲語帶哽咽說，他打開夾子，裡面滿滿是弟妹手寫的小紙條，紙條都爛了但爸爸走到哪裡都帶在身邊，爸爸不管飛到世界哪個角落都帶著這夾子，回國時永遠都會帶小禮物給自己，「我跟妹妹都想跟爸爸說，謝謝你的辛苦與付出，祝你父親節快樂。」
聽到此處，郭台銘臉色已略顯感性，並拿出手帕擦飾眼角淚水，也分別給予郭曉玲、郭曉如一個溫暖的擁抱，隨後曾馨儀也上台，一家四人難得同框，場面相當溫馨。