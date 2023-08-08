巷仔內／全球經濟軟著陸？升息循環正走向結束嗎？讓子彈飛一會

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巴西央行本月宣布降低基準利率（SELIC）至13.25%，一次調降0.5個百分點，高於市場預期的0.25個百分點。巴西央行同時表示，將會採取漸進式寬鬆貨幣政策。
新興經濟體的巴西、智利、墨西哥自2021年就率先升息，美國聯準會與歐洲央行晚了一年才跟進，而如今巴西、智利紛紛降息，被認為是這波全球升息循環結束的先行指標，預示美歐即將相繼跟進的機率大。
另外，日本央行於7月28日宣布殖利率曲線控制（YCC）政策將更加靈活，被認為是貨幣政策轉變的信號；而歐洲央行在7月27日宣布升息1碼，但也做出鴿派表態，強調對於9月是否升息持開放態度。
美國經濟2023年至今的表現優於預期，讓許多認為美國經濟凜冬將至的經濟學家們，紛紛改口替美國歡呼，加上被認為是領先指標的新興經濟體已開始降息，而一向反應最慢的日本與歐盟，也展現出轉向跡象，在在都讓全球經濟軟著陸的樂觀氣氛推至高點，甚至有人已經喊出美國聯準會年底就會開始降息。
悲觀的原因
對於市場趨向樂觀，美國聯準會暗示可能會進一步升息，而美國時間10日將公布最新的通膨數據，《路透社》對經濟學家進行民調，預估美國7月消費者物價指數比去年同期增長3.3％，高於6月的3%。美國通膨雖然已經降溫，但仍然十分僵固，想讓通膨維持在最理想的2％目標，依舊不是易事。如果通膨無法降下來，聯準會即使不升息，也很可能會繼續維持高利率水準。
更糟糕的情況正在歐洲發生。德國6月份的工業產出衰退1.5％，連續兩個月下滑。德國央行之前預估，今年德國的經濟成長將是負0.3%，而在工業產出連續兩個月衰退後，ING集團的分析師布洛斯基（Carsten Brzeski）認為，德國經濟的衰退幅度可能還要繼續下調。
根據《彭博社》報導，歐洲央行自2022年暴力升息以來，已造成歐元區經濟產出減少4％，通膨依然沒有降到可以接受的水準，但經濟表現已經奄奄一息。升息的痛苦引發許多政治人物對歐洲央行的質疑，歐洲智庫布魯蓋爾（Bruegel）的研究員表示，歐盟處於貨幣緊縮以及財政緊縮的雙重收緊效應，未來1年的情況讓人擔憂。
英國央行8月升息0.25％，利率水準創下15年新高，不過英國6月的消費者物價指數同比增長7.9%，通膨雖然比5月的8.7％降溫，但依然遠遠超過英國央行的2％目標。英國央行認為，直到2025年第2季之前，通膨都無法壓到2％，這也意味著在那之前升息不會停止，即便英國央行已經意識到升息對經濟帶來的風險而降低力道。
讓子彈飛一會兒
有個老笑話是這麼說的，把10位經濟學家關在一個會議室，問他們1個問題，等10個人吵完一架後，會得到11個答案。經濟問題千頭萬緒，不同角度各有不同解讀，開頭所提的「全球經濟會走向軟著陸、升息終點已到了嗎？」這問題恐怕現在也難有定論。
比較折衷的看法應該是，全球經濟在2023年表現優於預期，在各國央行大力升息下，經濟並沒有急速衰退「以臉著陸」，甚至還出現許多積極信號，因此讓軟著陸的期待大升。
但樂觀、悲觀都是相對的，經濟表現比預期的有韌性，也不等於已經走出危機，《經濟學人》在7月下旬以「世界經濟仍處於危險之中」為題進行分析，認為全球利率環境與通膨依舊擁有很大的不確定性。國際貨幣基金組織也提到，通膨仍然是首要必須克服的問題，如果認為升息循環快要走到終點，代表通膨已經被戰勝，那就大錯特錯。全球經濟依然存有許多風險，像是地緣政治分歧加劇、俄烏戰爭持續、商品需求衰退導致製造業疲軟等等。
社群網路媒體時代，為了搶奪消費者的注意力，許多市場分析師似乎也呈現一種躁動情緒，樂觀時過度樂觀、悲觀時過度悲觀，好像隨時都有天崩地裂的大事要發生。但貨幣政策、利率工具影響實體經濟需要一個過程，很多時候人們能做的就是不斷觀察，持續修改預期，而不是急著喊出「狼來了」。
美國麻省理工學院的經濟學家福布斯（Kristin Forbes）表示，重點不在於猜測利率什麼時候開始下降、或是最終降到多少，經濟體系已經學會在高利率的環境下運行，壓低利率長期被當作刺激經濟的手段，導致零利率環境似乎變成常態，但利率如果能在較高的水準達到平衡，這對整體社會也是好事。