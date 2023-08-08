中國公布水砲驅離菲律賓補給船影片　稱理性克制

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中國海警微信公眾號8日下午公布一段影片稱，8月5日9時40分許，中國海警5201艦對菲律賓「尤娜紮．五月」2號遊艇進行「警示性」水炮噴射，「全程保持理性克制」。
這段空拍影片顯示，中國海警船開始向右舷並行的菲船發射高壓水柱，菲船一度右偏閃避，中國海警船則持續發射高壓水柱欲驅離菲船。
在這段時長2分40秒的影片中，中國海警船發射的水柱，離菲船都有一段距離，並未射中。但這顯然並非整個衝突的全貌。
中國海警局發言人昨天稱，菲律賓5日不顧中方一再勸阻和警告，仍執意派出2艘船隻「擅自闖入」仁愛礁海域，違反「南海各方行為宣言」，企圖向非法「坐灘」軍艦運送用於維修加固的建築物資。
發言人並稱，中國海警船依法予以攔阻，並採取了「警示性執法措施」，在多次喊話警告無效的情況下，「為避免直接攔阻出現碰撞，使用水炮實施警示」，現場操作專業、克制，無可非議。
中菲這起衝突事件發生於5日，當時菲律賓海岸防衛隊正在護送數艘包租船，為駐紮在仁愛暗沙的菲律賓軍事人員運送糧食、水、燃料和其他物資。中國海警進行攔截並發射水砲，導致其中一艘包租船無法抵達仁愛暗沙。（編輯：楊昇儒/陳鎧妤）1120808