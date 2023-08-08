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中國公布水砲驅離菲律賓補給船影片　稱理性克制

▲菲律賓指責中國海岸警衛隊在南海攔截並用水炮攻擊一艘菲律賓軍用補給船，批評行為是「非法」且「危險」的。（圖／美聯社／達志影像）
▲菲律賓指責中國海岸警衛隊在南海攔截並用水炮攻擊一艘菲律賓軍用補給船，批評行為是「非法」且「危險」的。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社台北8日電）中國海警局今天公布一段5日在南海發射水砲驅離一艘菲律賓補給船的影片，宣稱全程保持理性克制。這一段2分40秒的空拍影片顯示，中國海警船發射的水砲離菲船還有一段距離，並未射中。

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不過菲律賓海岸防衛隊（Philippine Coast Guard）官方臉書6日上午公布的照片顯示，中國海警船駛近菲船，而且一度從菲船船頭駛過欲逼迫其駛離。菲方批評中方此舉不僅無視船員和補給艇的安全，也違反了多項國際法。

中國海警微信公眾號8日下午公布一段影片稱，8月5日9時40分許，中國海警5201艦對菲律賓「尤娜紮．五月」2號遊艇進行「警示性」水炮噴射，「全程保持理性克制」。

這段空拍影片顯示，中國海警船開始向右舷並行的菲船發射高壓水柱，菲船一度右偏閃避，中國海警船則持續發射高壓水柱欲驅離菲船。

在這段時長2分40秒的影片中，中國海警船發射的水柱，離菲船都有一段距離，並未射中。但這顯然並非整個衝突的全貌。

中國海警局發言人昨天稱，菲律賓5日不顧中方一再勸阻和警告，仍執意派出2艘船隻「擅自闖入」仁愛礁海域，違反「南海各方行為宣言」，企圖向非法「坐灘」軍艦運送用於維修加固的建築物資。

發言人並稱，中國海警船依法予以攔阻，並採取了「警示性執法措施」，在多次喊話警告無效的情況下，「為避免直接攔阻出現碰撞，使用水炮實施警示」，現場操作專業、克制，無可非議。

中菲這起衝突事件發生於5日，當時菲律賓海岸防衛隊正在護送數艘包租船，為駐紮在仁愛暗沙的菲律賓軍事人員運送糧食、水、燃料和其他物資。中國海警進行攔截並發射水砲，導致其中一艘包租船無法抵達仁愛暗沙。（編輯：楊昇儒/陳鎧妤）1120808


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