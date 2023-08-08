最美DJ藍星蕾泳池「辣洩魔鬼身材」！引巫苡萱怒喊：妳心機超重
三立新聞網自製綜藝實境節目《懿想天開》，為規劃火辣辣主題「泳池美人魚」，找來主持群最正、身材最好的巫苡萱、艾融及曾獲「世界百大DJ」殊榮的藍星蕾前來助陣，沒想到游泳池畔三人與教練站在一起直接被比下去，直呼：「教練身材也太精瘦！讓人羨慕、忌妒、恨！」巫苡萱除了對教練零贅肉的身材感到讚嘆外，甚至大膽詢問是否會裸潛來保持皮膚的低色差，並自曝自己無法接受身上曬出泳裝痕跡，想透過裸泳讓肌膚曬成一致顏色，艾融聽完巫苡瑄大膽發言馬上補槍說：「等一下可能會有點曬到喔！」暗示裸泳擇日不如撞日，就是今天了！此話一出讓巫苡萱驚覺被挖坑，羞喊：「今天不行啦！」火辣對話讓現場熱度直線飆升！
記者賴禹妡/綜合報導
不過要體驗美人魚可不是簡單的一件事，為了不讓身體持續浮在水面上，必須學習吐氣的閉氣，三人見教練示範閉氣時腹部呈現凹陷狀態，花容失色大喊：「教練妳的胃呢？」一問之下，才知道原來這個原理是將胃往上縮，一旁觀摩的艾融躍躍欲試，沒想到一次成功，讓巫苡萱、藍星蕾看傻眼說：「妳這個是難民肚吧？」艾融一聽加碼自曝：「我為了今天不吃不喝好久了！」
來到泳池，不僅體驗水下最美人魚外，三人更是使出渾身解數穿上火辣比基尼，大秀誘人身材互相比拚。然而有著絕對身材優勢的「最辣DJ」藍星蕾，竟現場錄起限時動態，吸引廣大粉絲聞香而來，還在泳池畔上演脫衣秀！讓巫苡萱錄影時氣喊：「妳心機超重！」原來是自稱無舞蹈經驗的她，一下水瞬間化身專業美人魚，無論是海豚踢、仰泳，都直接輾壓兩人，讓兩人表示：「妳不會Wave是騙人的吧！」