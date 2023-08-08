了無新意的性能車型 Nissan為老舊的Skyline推出限量1,000輛的Nismo性能版

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從2014年就發表的第13代Skyline車款讓人以為已經要等到下一代大改款了，畢竟這輛車在2017以及2019年都推出過改款車型，現在也差不多該是大改款的時候了，但現在Nismo性能品牌為其增添了最後一舞，Slyline Nismo以及Skyline Nismo Limited在日本登場了，前者採用1,000台限量發售，而後者更是只有100台而已，兩輛車都搭載了3.0升V6雙渦輪增壓引擎，擁有420匹、56.1公斤米的最大輸出，其表現與Z Nismo相同，而在駕駛模式選擇上有著標準、運動以及運動+三種選擇，後面兩種模式還針對變速箱設定做出調整，換檔可以更為迅速。
外觀上可以看到車身周圍有著紅色線條圍繞，為其增添了不俗的運動氣息，當然也看到的滿滿的Nismo徽飾在側，輪框部分配置Enkei 19吋鋁圈，擁有更輕且更寬的特性，搭配上高性能輪胎以及調教過後的懸吊、防傾桿，讓車輛的操控表現可以更好，同時工程師也改變的煞車來令片的材料，讓制動性能更為亮眼，內裝部分除了方向盤、儀表更為運動之外，椅子也換上了Recaro座椅，而Nissan Skyline Nismo Limited雖然限量100台，不過不同之處僅在於擁有消光的烤漆車色選擇，以及專屬的特別徽飾還有編號，此外動力以及其他配置皆相同，Skyline Nismo的起始價格為7,880,400日圓(折合台幣約175萬元)，Skyline Nismo Limited則是9,479,000日圓(折合台幣約211.1萬元)。