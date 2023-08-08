限量 1,100 台 Nissan Skyline Nismo 日本登場

了無新意的性能車型 Nissan為老舊的Skyline推出限量1,000輛的Nismo性能版

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

才剛說完Nissan預計會採用Skyline車型推出Nismo性能版本，而原廠也真的這麼做了，這當中沒有任何的驚喜，這輛Skyline Nismo還限量1,000輛，而且還另外推出了只有100輛的Skyline Nismo Limited，不過後者也沒有任何動力上的提升，就是在車色還有一些細節上與前者不同而已。

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第13代Skyline已經推出超過9年的時間，這應該是原廠最後一次為這輛車增添不同的車型了。
第13代Skyline已經推出超過9年的時間，這應該是原廠最後一次為這輛車增添不同的車型了。
從2014年就發表的第13代Skyline車款讓人以為已經要等到下一代大改款了，畢竟這輛車在2017以及2019年都推出過改款車型，現在也差不多該是大改款的時候了，但現在Nismo性能品牌為其增添了最後一舞，Slyline Nismo以及Skyline Nismo Limited在日本登場了，前者採用1,000台限量發售，而後者更是只有100台而已，兩輛車都搭載了3.0升V6雙渦輪增壓引擎，擁有420匹、56.1公斤米的最大輸出，其表現與Z Nismo相同，而在駕駛模式選擇上有著標準、運動以及運動+三種選擇，後面兩種模式還針對變速箱設定做出調整，換檔可以更為迅速。

外觀上可以看到車身周圍有著紅色線條圍繞，為其增添了不俗的運動氣息，當然也看到的滿滿的Nismo徽飾在側，輪框部分配置Enkei 19吋鋁圈，擁有更輕且更寬的特性，搭配上高性能輪胎以及調教過後的懸吊、防傾桿，讓車輛的操控表現可以更好，同時工程師也改變的煞車來令片的材料，讓制動性能更為亮眼，內裝部分除了方向盤、儀表更為運動之外，椅子也換上了Recaro座椅，而Nissan Skyline Nismo Limited雖然限量100台，不過不同之處僅在於擁有消光的烤漆車色選擇，以及專屬的特別徽飾還有編號，此外動力以及其他配置皆相同，Skyline Nismo的起始價格為7,880,400日圓(折合台幣約175萬元)，Skyline Nismo Limited則是9,479,000日圓(折合台幣約211.1萬元)。

外觀部分改變不多，環繞在周圍的紅色線條是一大重點。
外觀部分改變不多，環繞在周圍的紅色線條是一大重點。
整輛車的尺碼以及車身線條皆相同，甚至沒有做出太多空力套件上的變化。
整輛車的尺碼以及車身線條皆相同，甚至沒有做出太多空力套件上的變化。
車尾在後保桿的中央有著非常明顯的顯示燈以及Nismo徽飾非常帥氣。
車尾在後保桿的中央有著非常明顯的顯示燈以及Nismo徽飾非常帥氣。
內裝部分可以看到許多紅色縫線妝點，彰顯運動氣息。
內裝部分可以看到許多紅色縫線妝點，彰顯運動氣息。
真皮包覆的方向盤若是採用平底化設計更好，不過整體而言已經有著不俗的運動氣息。
真皮包覆的方向盤若是採用平底化設計更好，不過整體而言已經有著不俗的運動氣息。
儀表內在左邊轉速錶的部分有紅色外框，但更多人應該想要的是全數位儀表。
儀表內在左邊轉速錶的部分有紅色外框，但更多人應該想要的是全數位儀表。
19吋的輪框重量更輕且可以裝載更寬的輪胎，讓操控可以更上層樓。
19吋的輪框重量更輕且可以裝載更寬的輪胎，讓操控可以更上層樓。
座椅部分使用Recaro品牌，在包覆性以及止滑表現上都相當亮眼。
座椅部分使用Recaro品牌，在包覆性以及止滑表現上都相當亮眼。
後座維持著一樣的空間表現，原廠也強調這輛車擁有與一般車型一樣的舒適性，但是性能表現更快。
後座維持著一樣的空間表現，原廠也強調這輛車擁有與一般車型一樣的舒適性，但是性能表現更快。
有點類似F1的燈飾，讓整輛車充滿了賽車氛圍。
有點類似F1的燈飾，讓整輛車充滿了賽車氛圍。
霧燈也與一般車型的配置不同，也算是小小的進化驚喜。
霧燈也與一般車型的配置不同，也算是小小的進化驚喜。
來令片經過原廠工程師調教，可以擁有更好的煞車性能表現。
來令片經過原廠工程師調教，可以擁有更好的煞車性能表現。
排氣尾管的設計風格也相當戰鬥，動力表現與Z Nismo一樣。
排氣尾管的設計風格也相當戰鬥，動力表現與Z Nismo一樣。
空力部分沒有特別誇張，可能還是將這輛車定位在中大型房車款。
空力部分沒有特別誇張，可能還是將這輛車定位在中大型房車款。

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