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中國國務院討論洪災　要求組織農民積極補種作物

▲近期受颱風和強降雨影響，部分地區遭遇嚴重洪澇災害，其中知名的五常市稻田被淹，恐將嚴重影響收成。（圖／翻攝自每日經濟新聞微博）
▲近期受颱風和強降雨影響，部分地區遭遇嚴重洪澇災害，其中知名的五常市稻田被淹，恐將嚴重影響收成。（圖／翻攝自每日經濟新聞微博）

中央社

（中央社台北8日電）中國國務院總理李強今天主持召開國務院常務會議，討論洪災相關事宜。會議指出，後續還可能有颱風登陸及強降雨，救災和災後重建任務繁重。要組織農民「積極補種補救」，並加強北方地區水利規劃建設，提高防災能力。

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新華社報導，這項會議聽取當前各地防汛抗洪救災情況匯報，並研究下一步做好防汛搶險救災、民眾生活保障和災後恢復重建工作舉措。

會議強調，近期受颱風和強降雨影響，部分地區遭遇嚴重洪澇災害。當前汛期仍未過去，後期還有颱風登陸、局部地區強降雨的可能，救災和災後恢復重建任務繁重。

這項會議指出，各地區、各部門要確實做好防汛抗洪和搶險救災工作，全力保障人民群眾生命財產安全和「社會大局穩定」。要立足「抗大洪、搶大險」，加強研判預警，緊盯重點部位，落實落細防汛搶險措施，嚴防發生衍生災害。

會議並指出，要繼續全力搜救失聯人員，最大限度減少人員傷亡。千方百計保障好受災民眾基本生活，保證他們「有飯吃、有衣穿、有臨時住所、有乾凈水喝、有病能及時得到醫治」。

會議提到，要全面做好環境消毒殺菌和衛生防疫，確保「大災之後無大疫」。加快修復道路、供電、供水和通訊等設施，做好市場保供穩價，盡快恢復災區正常生產生活秩序。

會議還強調，要抓緊修復災毀田塊和農業設施，加大農資供應保障力度，「組織農民積極補種補救」；迅速啟動災毀房屋恢復重建，確保受災民眾入冬前能回家或搬入新居、安全溫暖過冬；加快推進學校、醫院、養老院等公共設施恢復重建，保證每一名受災學生都能按時開學返校；要著眼長遠，加強北方地區水利等基礎設施規劃建設，提高水旱災害防範應對能力。

會議要求，各相關部門要進一步加大支持力度，迅速撥付各類救災資金，能預撥的提前預撥，提早進行補償救助。金融機構要加強對受災地區的經營主體，特別是小微企業、個體工商戶及農業、養殖企業和農戶的信貸支持；開通「保險理賠綠色通道」，「能賠快賠、應賠盡賠」，最大限度減少洪澇災害對經濟社會發展和人民生活的影響。（編輯：邱國強/楊昇儒）1120808

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