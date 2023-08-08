【車勢星聞】戴愛玲〈新龍機車行〉以父親車行為主題，寫下童年、少女時期美好回憶

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〈新龍機車行〉是戴愛玲父親在現實生活中經營多年的車行名稱，歌詞除了紀錄「新龍機車行」在家人生命中的意義，更寫下戴愛玲學生時期那段青澀的初戀。從小就在車行中成長的戴愛玲，提到童年回憶時也分享：「小時候爸媽忙著做生意，就會把我一起帶到店裡；我爸在店裡修車的時候，我就在旁邊騎著幼兒木馬，感覺很怡然自得。」令人驚喜的是，這次戴愛玲親自邀請爸爸入鏡，真實刻畫了那些年美好的往事，有著難能可貴的意義。有趣的是，本來以為在鏡頭前會不習慣的戴爸爸，卻出乎意料的大方，不僅不害怕鏡頭，拍攝時更話匣子大開，還主動提到當年的「新龍機車行」，是在約40年前創立，也是當時與戴媽媽一起打拚的成果，也突然話鋒一轉聊到後來改行種起了芒果，讓戴愛玲在旁忍不住笑說：「我爸真的很會自顧自地一直講，也不管現在場面冷掉，還順便幫自己的芒果打廣告！我本來以為拍攝的時候會因為感動而落淚，結果現在好像還好了！」戴爸爸緊接著也稱讚戴愛玲從小就聰明又可愛，兩人一來一往的可愛對話，以及戴愛玲哭笑不得的模樣，逗樂在場所有工作人員們。此次MV則邀請了演員林映彤、邱木翰、林義欽共同演出。故事以新龍機車行為背景，展開了一段學生之間純純的戀愛。戴愛玲說MV的劇情投射了一些當年自己的故事，也開玩笑表示自己當年很多人追：「以前初戀的學長就是因為來修車認識的。」提到從小成長的這個機車行承載著她人生許多重要時刻的回憶。而這首歌是戴愛玲獻給過往以及所愛的人的情歌，也希望大家能在聽著〈新龍機車行〉之時，拾回屬於自己的美好回憶。